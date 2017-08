Alle Sehenswürdigkeiten am Tag des offenen Denkmals im Amberg-Sulzbacher Land

Die Erstfassung von "Die Blechtrommel", das Gewand des Winterkönigs, der Hochofen der Maxhütte: Es gibt wieder viele Schätze zu entdecken beim Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 10. September, im Amberg-Sulzbacher Land.

Amberg

Amberg-Sulzbach

Die Stadt Amberg und der Landkreis bieten eine Vielzahl von Führungen an - und öffnen dabei wieder manche sonst verschlossene Tür. Zu fast allen Programmpunkten gibt es Führungen, die Uhrzeiten und Treffpunkte sind jeweils vermerkt. Bei einigen wenigen Angeboten ist die Teilnehmerzahl begrenzt, weshalb eine vorherige Anmeldung erforderlich ist. Der Eintritt ist jeweils kostenfrei."Macht und Pracht - im Kleinformat": Ausgewählte Objekte im Staatsarchiv; 11 Uhr/60 Minuten; Erwin Stoiber; Haupteingang, Weißenburger Straße 3Prächtige Gewänder - Friedrich V. und Elisabeth Stuart: Stadtmuseum; 14.30 Uhr/30 Minuten; Helga Sichelstiel, Schneidermeisterin; Zeughausstraße 18.Das golddurchwirkte Brautkleid einer zukünftigen Kurfürstin: Stadtmuseum; 14 Uhr/30 Minuten; Hannelore Zapf, Stadtführerin; Zeughausstraße 18."Zu Stein gewordener Bürgerstolz": Die Amberger Rathausssäle; 15 Uhr/75 Minuten; Hans-Georg Schrüfer, Stadtführer; Hochzeitsbrunnen am Marktplatz.Beletage des Frank'schen Palais: 15.15 Uhr/30 Minuten; Dr. Johannes Laschinger, Stadtarchivar; Herrnstraße 10Landgericht: 10 Uhr/LG-Präsident Harald Riedl, 13.30 Uhr/LG-Präsident a.D. Dr. Wolfgang Schmalzbauer und 15.30 Uhr/LG-Geschäftsstellenleiter Josef Auer; Regierungsstraße 8-10; begrenzt/Anmeldung unter 09621-370 127Die Schönheit des Barock begreifen: Kirche St. Georg; 16 Uhr/45 Minuten; Markus Brunner/Pfarrer; Sakristei/MalteserplatzAlles echt? Gold, Marmor, Spiegel in der Schulkirche; 17 Uhr/30 Minuten; Beate Wolters, Kunsthistorikerin; Deutsche Schulgasse 2;Kurfürstliches Schloss und Zeughaus: 10.30/75 Minuten; Dieter Dörner, Kreisheimatpfleger; Schloßgraben 3; begrenzt/Anmeldung unter 09621/39 135;: Friedhofsfkirche St. Helena: 15 Uhr/Rudolf Weber; Obere Vorstadt 44;: Goglhof: 13 bis 16 Uhr (stündlich)/Margarete Jäkel; Eberhardsbühl 6;: 14 bis 18 Uhr (halbstündlich)/Leonhard Ehras und Karl Lehnerer, Ortsheimatpfleger;14 bis 16 Uhr (stündlich)/Ines Kämmler, Ortsheimatpflegerin; Rathaus;14 bis 16 Uhr (stündlich)/Walter Schraml, Ortsheimatpfleger; Bahnhofsvorplatz;14 bis 16 Uhr (stündlich)/Günter Haller; Im Schloß 1;14.30 und 15.30 Uhr/Mitarbeiter des Archivs; Rosenberger Straße 9;14 bis 16 Uhr (ohne Führung); Eingang Drehkreuz Erzhausstraße;14 bis 16 Uhr (stündlich)/Vertreter der MH; Erzhausstraße 1.