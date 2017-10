Amberg-Sulzbach. Den Auftritt bei der Amberger Lachnacht am Sonntag musste sie kurzfristig absagen, der Abend in Theuern allerdings scheint zu klappen: Comedian, Schauspielerin und Sängerin Constanze Lindner hält an dem Termin am Samstag, 21. Oktober, um 20 Uhr im Kulturschloss vorerst fest. Lindner stürzt sich "wandlungsfähig wie ein Zauberwürfel auf jede Rolle, als ginge es um ihr Leben", heißt es in einer Agenturvorschau. Freude, Lebenslust, Sensibilität und Menschenwärme: Es sind die positiven Emotionen, die Lindner auf die Bühne bringt. Karten gibt es im Schloss unter 09624/832, bei der Tourist-Info Amberg, 09621/1 02 39 ebenso wie an allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen, über 0961/8 55 50 und über www.nt-ticket.de.