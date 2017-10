Ballhausorchester im Kulturschloss Theuern

Theuern. Als gewandter, charmanter Conferencier und Sänger steht Peter Wittmann (Mitte) dem Ballhausorchester vor und sorgt mit einer kraftvollen und variationsreichen Stimme bis hin zum Falsett für mitreißende Momente. Er entführt das Publikum mit gepflegter Eleganz und unterkühltem Charme in die schillernde Welt des Schlagers und Chansons der 20er-Jahre. Mal stilecht im Frack, mal im Ferrari-roten Anzug, stets gewürzt mit einem Schuss Ironie und Glamour bringt er unvergessliche Evergreens dar, die einst von Zarah Leander, Marlene Dietrich, Hans Albers, Gustav Gründgens oder Ernst Busch gesungen wurden. Am kommenden Samstag, 7. Oktober, um 20 Uhr ist Peter Wittmann mit seinem Orchester zu Gast im Kultur-Schloss Theuern. Karten dazu gibt es dort unter Telefon 09624/832, bei der Tourist-Info in Amberg (09621/10 239) sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen (0961/85 550 und über www.nt-ticket.de. Bild: exb