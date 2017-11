Bisher unbekannte kulturhistorische Aspekte zum Truppenübungsplatz Hohenfels bekommen die Heimatpfleger serviert. Anlass ist das Treffen dieser Gruppe im Kubus in Ursensollen.

Projekt "Hausposter" Julia Oberst, eine von 13 Mitarbeitern der Umweltabteilung, stellte beim Treffen der Heimatpfleger im Ursensollener Kubus anhand der ehemaligen Ortschaft Schmidheim - insgesamt nur sechs Höfe und die Brauerei Rödl - das Projekt "Hausposter" vor.



Fachleute arbeiten dabei die Geschichte der ehemals 88 Dörfer, Weiler und Einzelhöfe auf. Die Erhaltung der Familien- und Hausgeschichten erfolgt momentan exemplarisch an drei Orten. Durch Befragen ehemaliger Bewohner, wie Franziska Kremser aus Ursensollen, die bis 1951 in Schmidheim beheimatet war, werden wertvolle Details über die Lebensverhältnisse gesammelt. Weitere Orte und Hofstellen sollen folgen.



Maria Schmalzl (LAG Hirschwald) informierte über das Hausnamenprojekt im Landkreis. 22 von 28 Gemeinden (darunter Amberg zum Teil) machten mit. 1065 Hausbesitzer haben Schilder bestellt, die ab April/Mai 2018 ausgeliefert werden sollen. (schß)

Ursensollen. Bereits zum 15. Mal kamen die Heimatpfleger von 22 der 27 Kreisgemeinden sowie deren Amberger Kollegin Beate Wolters zum Jahrestreffen zusammen. Kreisheimatpfleger Dieter Dörner hatte es wieder vorbildlich organisiert und freute sich über die rege Teilnahme. Ursensollens Bürgermeister Franz Mädler, der sich selbst der Heimatpflege sehr verbunden fühlt und schon mehrere heimatkundliche Arbeiten veröffentlicht hat, lobte "die wichtigen Aktivitäten für die Bürger vor Ort und auf Landkreisebene".Bezirksheimatpfleger Tobias Appl bestätigte den Heimatpflegern aus der Region eine hervorragende Arbeit und brachte zum Ausdruck, dass er mit seiner Anwesenheit den wertvollen Einsatz für die Allgemeinheit wertschätzen wolle. Doch der Gast schlug auch sehr kritische Töne an. Leider seien in jüngster Zeit im Landkreis Amberg-Sulzbach einige schmerzhafte Verluste an Bausubstanz zu beklagen.Für manche Besitzer eines denkmalgeschützten Objektes sei der Abriss oft der "allerschnellste, allerbeste aller Lösungsansätze". Vier Seiten betrage in der Oberpfalz das Inventar an Verlusten historischer Bausubstanz. Eine ganze Seite nehme Amberg-Sulzbach ein. Viele gelungene Beispiele an Renovierungen sollten mehr in den Mittelpunkt gestellt werden, forderte der Sprecher.Albert Böhm begeisterte mit seinem Vortrag über die Umweltaktivitäten der Bavaria Military Community am Truppenübungsplatz Hohenfels. Nach einem interessanten Abriss über die Entstehungsgeschichte ab 1938 und die Westerweiterung im Herbst 1951 machte Böhm klar, dass die meisten Bürger gar nicht wüssten, was die US-Armee mit ihren Umweltaktivitäten weit über das geforderte Maß hinaus leiste.So gebe es beispielsweise spezielle Management-Pläne für bedrohte, gefährdete und geschützte Arten. Ausschlaggebende Kriterien für die Schutzwürdigkeit seien etwa großflächige, weitgehend unzerschnittene Biotope sowie das Fehlen intensiver Bewirtschaftung: kein Dünger-, Herbizid- oder Pestizideneinsatz seit Jahrzehnten."Das Gedankenmodell ,Abzug der Soldaten aus dem Sperrgebiet' würde bedeuten, dass das riesige Gelände relativ schnell verbuschen und seinen jetzigen einmaligen Charakter verlieren würde.""Nur der Übungseinsatz garantiert vielfältige, teils eng verzahnte Lebensraumkomplexe", machte Böhm weiter deutlich. So sei der Übungsplatz ein einmaliges Rückzugsgebiet für eine Vielzahl seltener Tier- und Pflanzenarten.Den Abschluss des interessanten Vormittags bildeten Informationen, die Armin Röhrer über das Projekt "Historische Kulturlandschaften" gab. Die örtlichen Heimatfreunde werden damit in den nächsten Jahren mit der umfangreichen Erfassung von Kulturgütern gut beschäftigt sein, wurde in der Runde deutlich.Nach einem gemeinsamen Mittagessen stellten Professor Matthias Mändl und Holger Berndt die Sternwarte Amberg-Ursensollen vor. Nach der Erklärung der technischen Ausstattung und beeindruckende Astro-Aufnahmen informierten die begeisterten Hobbyastronomen über die großen Pläne, die der Verein, die Gemeinde Ursensollen und der Naturpark Hirschwald mit einem Planetarium haben. Die außergewöhnliche Einrichtung soll schon bis Ende 2018 betriebsbereit sein.