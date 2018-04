Ensdorf. Auf Freunde konzertanter Blasmusik wartet am morgigen Freitag um 19 Uhr im Kloster Ensdorf ein Schmankerl: Dort beendet das Bezirksjugendorchester des Nordbayerischen Musikbundes (NBMB) die Vorbereitung auf sein Konzert in der Schwarzachtalhalle in Neunburg vorm Wald mit einer offenen Generalprobe.

Seit 1987 veranstaltet der Bezirksverband des Nordbayerischen Musikbundes jedes Jahr in der Woche nach Ostern für Jungmusiker aus der Oberpfalz eine Bläserwoche. Seit Montag läuft diese im Kloster Ensdorf: 74 junge Leute zwischen 14 und 18 Jahren aus 27 Musikvereinen bereiten sich unter Leitung von Martina Ferstl (Musikkapelle TV Waldmünchen) und Michael Schäfer (Trachtenkapelle Hohenburg) auf das Abschlusskonzert vor. Die Organisationsleitung hat Cornelia Roider (Kolpingmusik Cham). Die Bläserwoche bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, neue/andere Literatur und andere Ausbilder und Dirigenten kennenzulernen. Neben einem straffen Probenplan mit Gesamt- und Registerproben gibt es auch ein Freizeitprogramm: Instrumententausch ("der Tubaspieler probiert die Flöte"), das Gestalten von T-Shirts und ein Orientierungs-Spaziergang.Bei der morgigen offenen Generalprobe wird den Besuchern ein gleichermaßen ansprechendes wie anspruchsvolles Konzertprogramm geboten. Unter Leitung von Michael Schäfer präsentiert das Orchester im ersten Teil Stücke von ""Air Pathetique", Ludwig van Beethoven, bis "Eigthies Flashback", Paul Murtha. Im zweiten Teil dirigiert Martina Ferstl ein Programm von "Instant Concert", Harold L. Walters, bis "Movie Milestones", Hans Zimmer.Bei der Generalprobe ist der Eintritt ebenso frei wie beim Konzert am Samstag, 7. April, in Neunburg vorm Wald (Beginn ebenfalls 19 Uhr).