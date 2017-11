Bezirksjugendtag der Nordbayerischen Bläserjugend in Ensdorf

Ensdorf. Die Nordbayerische Bläserjugend ist ein Jugendverband mit rund 28 000 jungen Musikern. Der Verbandsführung liegt daran, dem Nachwuchs das Musizieren in einem Orchester oder einer Kapelle auch durch außermusikalische Angebote attraktiv zu machen. Wertvolle Tipps, wie man das macht, gab es dieser Tage beim Oberpfälzer Bezirksjugendtag im Kloster Ensdorf.

Organisiert wurde die Veranstaltung von Bezirksjugendleiter Lukas Michl (Hemau). Mit seinem Team der Bezirksjugendleitung hatte er für die 32 Teilnehmer aus zwölf Oberpfälzer Vereinen neue Ideen und nützliches Know-how für das Engagement in ihren Musikvereinen parat. Bei verschiedenen Workshops lernten die Teilnehmer neue Spiele und Methoden für die Jugendarbeit kennen. Dabei musste stets Teamwork und Taktgefühl unter Beweis gestellt werden.Außerdem erhielt man Einblick in die Strukturen und Jugendarbeit der Nordbayerischen Bläserjugend. Der Spaßfaktor kam ebenfalls nicht zu kurz. Dabei war der Trommel-Workshop ein herausragendes Gemeinschaftserlebnis. So zog Verbandsjugendleiter Roland Preußl (Regensburg) ein sehr positives Fazit, als er sich bei Bezirksjugendleiter Lukas Michl und seinem Team für die perfekte Organisation bedankte.