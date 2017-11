Keine Frage: Binser war in Bestform! So erlebten die Zuschauer in der Kümmersbrucker Mehrzweckhalle vom Start weg Musikkabarett vom Feinsten und einen Helmut Binser (alias Martin Schönberger), der seinem ihm vorauseilenden (guten) Ruf alle Ehre machte.

Lieber Mond, du tust mir leid, du hast allen Grund zur Klage, du bist nur zwölfmal voll im Jahr, ich bin es alle Tage. Helmut A. Binser

Kümmersbruck. Viele Requisiten braucht's nicht, wenn Binser auf der Bühne steht: Eine Quetsch'n, eine Gitarre, ein Mikrofon und - mit Verlaub - eine nie still stehende Gosch'n. Damit geht er meisterhaft um: "Das geht dann nämlich auch, wenn der Strom ausfällt." Binser ist ein (nieder-)bayerisches Original, er stammt von dort, "wo es ein Dreivierteljahr Winter hat und ein Vierteljahr kalt ist", aus dem Bayerischen Wald, aus Runding bei Cham.Geboren ist er (kein Scherz) am 1. April 1980, gelernt hat er mal Industriekaufmann, war dann Kachelofenbauer - ein Jammer, was da für ein schauspielerisches Talent vergeudet wurde. Seine Familie sei ihm wichtig, der Schnupftabak und die Katze bedeuten ihm vieles. Irgendwann mal wurde sein Können entdeckt, in Runding sei er zum ersten Mal aufgetreten: "Das hat sich bei einem Wettbewerb so ergeben." Unter seinem Namen Schönberger wollte er nicht auftreten, Binser sei kürzer, vor allem bei den zu unterschreibenden Autogrammkarten - "heute braucht's das ja nicht mehr da gibt's Selfies".In Kümmersbruck würden sich die Groupies nach dem Auftritt vor ihm auf den Boden werfen, nahm er sich selbst auf die Schippe. Das taten sie nicht, aber sie klopften sich auf die Schenkel. Binser machte mit seinen Witzen vor sich selbst nicht halt: Das Highlight in seiner Schau sei die Pause. Da konnten dann die Kümmersbrucker darüber reden, dass bei "Kunst, Kultur, Kümmersbruck" was Besonderes geboten wurde."Da Binser" präsentierte schlitzohrig und im niederbayerischen Dialekt sein Programm "Wie im Himmel". Lieder und neue Geschichten, zünftig, bissig, hintersinnig, doppeldeutig, manchmal bitterböse begann der Musikkabarettist mit seinem Lied "Omei": Er nahm die Zuhörer mit zur die Gartenpflege, verpasste ihnen Biotonnen-Abholtermine und Thermomix-Partys und nahm sie mit zu seinem Hausarzt. Er zitierte aus einem Beziehungsratgeber, schwadronierte über seinen Lieblingssport Fußball ("Bin ein glühender Bayern-Anhänger"), den er bevorzugt auf der Couch ausübt. Dabei sind Schnupftabak und eine Halbe, auch auf der Bühne in Kümmersbruck. Ein privilegierter Jugendlicher sei er gewesen als Ministrant mit 13,8 Jahren in seiner Heimat, "wegen der Vorteile im Wirtshaus". Über Kümmersbruck habe er sich gründlich informiert, was in den letzten 20 Jahren Entscheidendes passiert sei: "Na ja", sagte er, resignierend zur Decke schauend.