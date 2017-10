"Unsere Dorfschätze - Obstbäume" war heuer das Motto des Dorfwettbewerbs. Zwölf Ortschaften nahmen teil, in zwei Kategorien gab es insgesamt fünf Sieger.

Birnbaum im Spielplatz

Paten für Bäume

Im Bereich "Kommunale Obstaktivitäten" landeten Ebermannsdorf und Etzelwang punktgleich auf dem 1. Platz. Im gleichwertigen Bereich "Bürgerliche Obstaktivitäten" gab es gleich drei 1. Sieger: Großschönbrunn (Markt Freihung), Hohenburg und Lintach (Gemeinde Freudenberg).Organisatorin Michaela Basler vom Sachgebiet Gartenbau am Landratsamt betont, dass es bei dem Wettbewerb um den Obstbaum insgesamt ging. "Deshalb wurden ausdrücklich nicht nur Streuobstwiesen berücksichtigt, obwohl sie natürlich einen immensen Wert darstellen - sei es zur Fruchtgewinnung, für die Artenvielfalt oder unsere schöne Landschaft. Vielmehr waren auch Obstbäume auf kommunalen Flächen, private Obstgärten oder die Weitervermittlung von obstbaulichem Wissen Gegenstand der Bewertung."Deshalb seien vier Bewertungskriterien gebildet worden, die jeweils gleichwertig behandelt wurden: Obstbäume rund um das Dorf, Obstbäume im öffentlichen Bereich, Obstbäume im privaten Bereich und Förderung des Obstanbaus. "Wir haben sehr viele interessante Initiativen von Menschen kennengelernt, die den Wert des eigenen Obstes erkannt haben und diese Wertschätzung auch an andere weitergeben möchten."In der Gemeinde Ebermannsdorf erhalten Bürger, die neu gebaut haben, einen Obstbaum für ihren Garten. Daneben werden gemeindliche Ausgleichsflächen mit Obstwiesen bepflanzt, und bald sollen Obstbaumalleen entstehen. Basler: "Herausragend ist auch der Einsatz für einen markanten, einzeln stehenden Birnbaum, der in den Kinderspielplatz des Neubaugebietes integriert wurde, und der Erhalt der Obstwiese am Köhlerplatz."In Etzelwang waren Obstbäume schon immer sehr beliebt, was sich auch rund um das Dorf und in den Gärten widerspiegelt. Bei der Dorferneuerung bis 2016 konnte die mitten im Ortskern vorhandene alte Obstwiese in vorbildlicher Weise erhalten werden. Die vielen kommunalen Obstbäume werden von Baumpaten gepflegt. Als kommunale Ausgleichsfläche wurde am Ortsrand eine großzügige, gut durchdachte Streuobstwiese angelegt, die ebenfalls von einem Baumpaten betreut wird.In Großschönbrunn wurden in den 90er-Jahren 1000 Obstbäume gezählt, von denen ein Großteil erhalten ist und gepflegt wird. So schließt ein Streuobstgürtel den Ort ein. Der Obst- und Gartenbauverein versucht das Naturverständnis zu fördern und sich für die Fortführung der Obstanbautradition einzusetzen.Eine großartige Aktion ist laut Michaela Basler die Anlage eines "Zukunftsgartens" im Umfeld der Lauterach in Hohenburg. Hier konnten Kinder Obstbäume pflanzen und ein Insektenhotel aufstellen. Seitdem bietet die Wiese Raum für Naturbeobachtungen und dient auch dazu, vonseiten des Obst- und Gartenbauvereins Schnittkurse anzubieten. Beim Life-Projekt Große Hufeisennase, das für die bedrohte Fledermausart Lebensraum schaffen möchte, wurden zudem rund 100 Obstbäume teilweise alter Sorten gepflanzt.Der Obst- und Gartenbauverein Lintach machte sich Gedanken über den Stellenwert der Obstbäume im Ort und startete eine erfolgreiche Recherche unter den Dorfbewohnern. Heraus kam eine detaillierte Aufnahme des Obstbaumbestandes und der dazugehörigen Geschichten. Der Obstanbau in den eigenen Gärten soll auch weiterhin stark gefördert werden. Dass diese Bemühungen erfolgreich sind, zeigt sich im großen Obstbaumbestand, der sich über die gesamte Ortschaft erstreckt.Die Preisverleihung für "Unsere Dorfschätze - Obstbäume" ist am Freitag, 13. Oktober. Dabei werden auch weitere interessante obstbauliche Einzelinitiativen vorgestellt und die Teilnehmer im Bezirksentscheid "Unser Dorf hat Zukunft - Unser Dorf soll schöner werden" geehrt.