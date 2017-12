Manche Musik- Veranstaltungen klingen noch lange nach. Das Dousamma-Festival in Hirschau gehört dazu. Für die teilnehmenden Kapellen war dies eine großartige Gelegenheit, für sich und die Blasmusik zu werben: Diese Bilanz zog jetzt der Nordbayerische Musikbund (NBMB) in Gebenbach.

Im Blickpunkt Aus dem Kreisjugendvorstand berichtete Schriftführer Lukas Bauer (Schlicht): Bei Wahlen wurden nur die Ämter der Vorsitzenden mit Karin Dotzler (Vilseck), der Kassiererin Corinna Bauer (Schlicht) und mit ihm als Schriftführer besetzt. Die restlichen Posten sollen 2018 bei Nachwahlen vergeben werden. Herausragend nannte Bauer den Junior-Award für die Jugendkapelle des Musikzugs Hirschau. Neu gewählt wird im Frühjahr auch der NBMB-Kreisvorstand. Auf ihn wartet als größte Herausforderung die Ausrichtung eines Internationalen Jugend-Musikfestivals (5. bis 9. Juli). Dazu haben sich bereits zwei Kapellen aus Australien mit rund 40 plus 20 Personen angemeldet. Gruppen aus China und Frankreich hätten ebenfalls schon angefragt. Höhepunkt ist ein Begegnungsfest am Sonntag, 8. Juli, in Hahnbach, verbunden mit einem Kreismusikfest anlässlich des 25-Jährigen der Hahnbacher Marktbläser. Offen blieb, ob es 2018 ein Kreiskonzert geben wird. Dafür werden noch ein Veranstalter und drei bis vier Orchester gesucht. (u)

Amberg-Sulzbach . Die Luftklangmeile in Amberg und das Kreismusikfest in Vilseck seien weitere Höhepunkte gewesen, betonte NBMB-Kreisvorsitzender Werner Stein (Hirschau) bei der Kreisversammlung im Gasthaus Obermeier in Gebenbach.Ungeteilte Zustimmung erhielt Stein für seine Einschätzung, dass man diese Groß-Veranstaltungen alle bestens über die Bühne gebracht habe. In den Sitzungen des NBMB-Bezirksverbandes und der Musikkommission hätten Geburten- und Schülerrückgang eine wichtige Rolle gespielt, berichtete Stein. Man suche nach geeigneten Wegen, trotz dieser Entwicklung Nachwuchs zu gewinnen. An der Spitze der Verbandsjugendleitung steht mit dem ehemaligen Schmidmühlener Roland Preußl seit heuer ein Oberpfälzer. Er versuche, die Oberpfalz mit möglichst vielen Veranstaltungen zu bedienen, sagte Stein.Der Einstieg mit dem Bezirksjugendtag im Kloster Ensdorf sei gut gelungen. Im NBMB-Kreisverband habe man für die Jugend zwei Veranstaltungen angeboten. 22 Kinder hätten dank der Unterstützung der Gebenbacher Blasmusik im dortigen Schulhaus die Prüfungen für das Juniorabzeichen machen können. Beim Kreiskonzert der Jugendorchester in Hirschau habe man mit dem Jungbläsercoaching ein vielversprechendes neues Konzept erprobt.Ausführlich erläuterte der Kreisvorsitzende die neuen Gema-Regelungen. Für Konzerte müssten im Nachgang die Musikstücke, Zuschauerzahlen und Eintrittspreise gemeldet werden. Wenn die Gema nicht gemeldete Veranstaltungen anmahne, könne ein 50- bis 100-prozentiger Aufschlag fällig werden. Stein wies zudem darauf hin, dass die GEZ derzeit Vereinsheime in Sachen Gebührenzahlung überprüfe. Als Glücksfall für den Kreisverband erachtet er die Berufsfachschule für Musik in Sulzbach-Rosenberg. Man könne nur hoffen, dass Benedikt Boßle dort noch lange tätig bleibt.Hoch zufrieden mit den Leistungen beim Juniorabzeichen war auch Kreisdirigent Gerhard Böller. Teilgenommen haben der Nachwuchs der Musikkapelle Ursensollen, der Blasmusik Gebenbach, des Musikzugs Hirschau, der Werkvolk-Kapelle Schlicht und der Ehenbachtaler. Es sei zu überlegen, ob man die Prüfung auch einmal im Vilstal anbieten sollte. "Gutes beibehalten, Verbesserungswürdiges anpassen", lautete Böllers Fazit zum Nachwuchs-Kreiskonzert. Unbekannte Stücke sollten besser schon einige Wochen vorher einstudiert werden. So könnte ein größerer Teil oder ein ganzes Konzert gemeinsam gestemmt werden.