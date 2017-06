Ensdorf. Einen Leckerbissen hat die Feuerwehr Thanheim am Donnerstag, 22. Juni, für Musikfreunde parat: Zu Gast im Ensdorfer Pfarrhof ist das Heeresmusikkorps Veithshöchheim (HMK). Konzertbeginn ist um 19.30, Einlass ab 18.30 Uhr.

Vorverkauf Der Eintritt zum Konzert des Heeresmusikkorps' Veitshöchheim in Ensdorf (mit Verpflegung durch die FFW Thanheim ) kostet zwölf Euro im Vorverkauf und 15 Euro an der Abendkasse (zehn Euro ermäßigt). Karten gibt es bei der Gemeindeverwaltung Ensdorf, im Internet (www.nt-ticket.de), beim AZ-Ticketservice (Mühlgasse 2, Amberg, 09621/306 230) oder bei Joachim Hantke /FFW Thanheim (09624/10 32).

Die FFW Thanheim freut sich, dass Pfarrer Hermann Sturm die Schirmherrschaft übernommen hat. "Aus Freude an der Musik die Zuhörer begeistern" lautet das Motto des Heeresmusikkorps unter der Leitung von Oberstleutnant Roland Kahle, der seit 2015 Chef des Orchesters ist. Qualität und Vielfalt - dafür steht das HMK seit weit über 50 Jahren.Viele Auftritte im In- und Ausland, in Funk- und Fernsehen sowie eine Vielzahl von Tonträgern bestätigen die hohe musikalische Qualität. Dies ist auch der Anspruch der 54 Akteure. Das Ensemble bietet ein breites Repertoire - vom traditionellen Marsch über Transkriptionen klassischer Overtüren, anspruchsvolle Originalkompositionen für sinfonisches Blasorchester und Filmmusik bis hin zu Big-Band-Arrangements. Den Erlös aus den Einnahmen des Konzerts erhält Schirmherr Pfarrer Sturm für die umfangreichen Renovierungsarbeiten an der Ensdorfer Pfarrkirche St. Jakob.