Florian Wein , künstlerischer Leiter des Ovigo-Theaters Oberviechtach, hat sie für sein Ensemble verpflichtet, genauer gesagt für den Psychokrimi "Böse". Für ihn laufen die Endproben derzeit auf Hochtouren. Für Ludwig Koller ist es das erste Engagement bei Ovigo, für Christian Gnan das zweite. Er spielte bereits vor einem Jahr bei der Mundartkomödie "Männerhort" als Lars eine der Hauptrollen. "Böse" ist eine Mischung aus Drama, Krimi und Psychogramm, das Florian Wein selbst geschrieben hat: Der Zuschauer befindet sich im Kopf des Killers.Uraufführung ist am Samstag, 7. April, um 20 Uhr im W1 (Zentrum für junge Kultur) in Regensburg. Weitere Vorstellungen gibt es dort am Sonntag, 8. April (19 Uhr), Freitag, 13., und Samstag, 14. April (jeweils 20 Uhr). In Oberviechtach wird das Stück am Donnerstags, 19. April (19 Uhr), sowie am Freitag, 20., Samstag, 21. und Freitag, 27. April, im ehemaligen Fachgeschäft Rossmann jeweils um 20 Uhr aufgeführt, in der Schwarzachtalhalle in Neunburg vorm Wald am Samstag, 28. April, um 20 Uhr. Eintrittskarten zum Preis von zwölf Euro (ermäßigt sechs Euro) sind über das Internet ( www.ovigo-theater.de) erhältlich.