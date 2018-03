Theuern. Mit einer Premiere eröffnet das Kulturschloss Theuern am Sonntag, 11. März, die Veranstaltungssaison 2018 - auch für seine Außenstellen. Zwar steht das Areal rund ums Schloss inklusive Gebäude die nächsten Jahre ganz im Fokus der Generalsanierung, dennoch wartet Museumsleiter Michael Ritz mit einem anziehenden Kulturprogramm auf - nun beginnend mit dem mittlerweile nicht mehr wegzudenkenden Jazzfrühschoppen samt Weizen, Weißwurst, Sekt und Selters im Großen Saal, der sich wohl wieder rasch füllen wird.

Mit dem Duo Philipp Weiss und Walter Lang beginnt die Veranstaltung um 11 Uhr: "Das wird ein ganz besonderer Jazzfrühschoppen", sagte Michael Ritz - "lebendig, poetisch und voller Leidenschaft." Reif und tief verwurzelt, so heißt es, entführen die beiden Musiker den Zuhörer an einen Ort der Schönheit und Poesie, und - geradezu schwärmerisch - "in ihrem intimen Dialog entfaltet sich Musik von schimmernd leicht bis orchestral kraftvoll".Genau gesagt: Das Publikum erwartet ein kammermusikalisches Konzert, als hätte Schubert seine Winterreise in ein Jazzgewand gekleidet. Philipp Weiss ist, so seine Vita, der erste deutsche "Crooner", der sich international behaupten kann. Und wer sich im Genre als solcher bezeichnen darf, da wissen die Fans, was davon zu halten ist. Dafür erhielt er 2005 den Sonderpreis des Deutschen Konzertverbandes, 2008 folgte der Bayerische Kunstförderpreis. Aufsehen erregte in der Fachwelt seine 2005 entstandene CD "You must believe in spring". Der Poet, der Lyriker, der Romantiker - der Pianist und Komponist Walter Lang ist seit Jahrzehnten fester Bestandteil der europäischen Jazzszene.Karten gibt es im Kulturschloss Theuern (09624/832) bei der Tourist Info Amberg (09621/1 02 39) bei allen NT-Ticket-VVK-Stellen (0961/8 55 50) und über www.nt-ticket.de.