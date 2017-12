Kabarettist Christoph Weiherer begeistert in Lauterhofen

Lauterhofen. Da tobte das Publikum: Christoph Weiherer, die bayerische Helene Fischer des Kabaretts, begeisterte die Zuhörer im Kulturstadel. Nächstes Mal komme er über die Autobahnausfahrt Traunfeld nach Lauterhofen, kündigte der Wahl-Brunsbütteler an. Und bot gleich an, sich gern bei Veranstaltungen zur Autobahnausfahrt als Liedermacher zur Verfügung zu stellen.

Programm Im Dezember gibt es im Kultur-stadel Lauterhofen noch eine Veranstaltung: Mistle Toe and Ivy aus Neumarkt stimmen am Samstag, 9. Dezember, auf Weihnachten ein - mit irischer Musik zum Lauschen und Zurücklehnen ab 20 Uhr. Den Auftakt im neuen Jahr machen am Samstag, 6. Januar, DJ Helmut B. und am Samstag, 13. Januar, die Jazz Traditionals "Groovin High Six Pack". Karten gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet. Info unter 09186/569. Ab dem neuen Jahr gibt es zudem in der angrenzenden Brauwerkstatt Zur Lauterachquelle Brauseminare vom Braumeister Georg Rammelmeier. Der erste Termin ist Samstag, 3. Februar.

Doch das war nicht sein einziges Thema an diesem Abend. Weiherer bedauerte, dass einige Landespolitiker trotz Einladung nicht im Kultur-stadel erschienen waren. Wo doch die privat organisierten Kleinkunstbühne, die nun seit zehn Jahren besteht, ein wahrer Schatz und eine besondere Rarität der Kulturlandschaft der Oberpfalz sei. Die Gemütlichkeit der Lokalität und das Engagement der Wirtsfamilie Rammelmeier hob er hervor. Besonders gemundet hat ihm das neue Lauterhofener Dunkel, das Braumeister Georg Rammelmeier zum ersten Mal ausschenkte.Mit viel Witz und Humor streamte der Kabarettist schließlich auch live auf der Facebook-Seite des Kulturstadels. So konnten auch die digitalen Fans zuhören. Außerdem bat er seine Zuhörer, die er alle zu würdigen Brunsbüttelianern erkor, bei Umfragen künftig fleißig ihre neue Postleitzahl 25 541 anzugeben. Bei einer Autogrammstunde konnten sich die Fans in der Pause ihre eigenen Bio-Brunsbeutel zulegen - und für die Häuslebauer gibt es demnächst Brunsfliesen.