Theuern. "Durch alle Töne tönet, im bunten Erdentraume, ein leiser Ton gezogen, für den, der heimlich lauschet", nach Friedrich Schlegel, lautete das Motto von Ludmila Portnova und Vadim Vasilkov bei ihrem klassischen Konzert in Theuern. Sie Konzertpianistin, er ebenso begnadeter Musiker, beide seit gut 50 Jahren verheiratet und seit 60 Jahren auf der Bühne - von Meistern ihres Faches zu reden, ist hier wahrlich nicht übertrieben.

Deutlich zu erkennen ist: Beide legen ihre ganze Erfahrung in alles andere als leicht zu spielende Klavierstücke. Schon 1964 hat Vasilkov am Moskauer Konservatorium studiert, seine später zur Ehefrau gewordenen Kollegin Ludmila Portnova tat dies 1966. Seither hält sie die Musik in ihrem Bann. Sie mittlerweile 75, er 76 Jahre alt, das ist so ohne weiteres und vom Habitus her nicht zu glauben. Wohltemperiert, die Klänge auf dem schlosseigenen Steinway-Flügel in Theuern. Portnova und Vasilkov wollte Museumsleiter Michael Ritz zum Ende des musikalischen Jahres haben. Das kam auch gut an: Ohne mehrere Zugaben ließ man die beiden Künstler nicht von der Bühne.Die Werke von Bach (Prelude H-Moll) und Schumann aus den Jahren 1829 bis 1836 sind nicht einfach zu spielen, doch Portnova gelang das aufs Feinste. Der zweite Teil des Konzerts war den "Bildern einer Ausstellung" gewidmet. Der russische Komponist Modest Moussorgsky hat in seinem Zyklus von 1874 die Gemälde und Zeichnungen beschrieben, die sein verstorbener Freund Viktor Hartmann hinterlassen hat. Ludmila Portnova (im 2. Teil mit Vadim Vasilkov) bereitete wieder einmal einen klassischen Musikgenuss. Und war mit der Aufmerksamkeit sehr zufrieden: "Das Konzert war fantastisch", ließ die Künstlerin danach wissen.