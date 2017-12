Freudenberg. "Wenn deine Frau sagt, ,schön für dich', dann wird das alles - aber nicht schön." Kabarettist Markus Langer hatte im Wutschdorfer Pfarrsaal mit solchen Sprüchen die Lacher und das Publikum schnell auf seiner Seite. Szenen einer Ehe, treffend pointiert beschrieben, bestimmten den von der örtlichen CSU organisierten Abend. Langers Kunstfigur Sepp Bumsinger hat sich per Facebook, Youtube und Whatsapp eine große Fangemeinde erarbeitet. So erzählt der gelernte Banker nach seinem erfolgreichen ersten Programm, das mit den Kabarettpreisen Hirschwanger Wuchtel und Freistädter Frischling ausgezeichnet wurde, Geschichten aus dem (Ehe-)Alltag.

Ein Auftritt von Markus Langer - er war schon in den TV-Serien "München 7", "Der Kaiser von Schexing", "Die Rosenheim-Cops", "Der Bulle von Tölz", "Pfarrer Braun" und "Forsthaus Falkenau" zu sehen - ist kein liebloser Abklatsch seiner Gags auf Youtube. "Spaßvogel(n)!" heißt sein aktuelles Programm. Darin sinniert Langer, was man so alles tut, wenn einem die Gattin ein Buch über den Sinn des Lebens schenkt, man aber eigentlich immer schon sehr genau weiß, was dem Leben einen Sinn gibt. Meist sind es die paar Halbe Bier mit Freunden und den daraus resultierenden Missgeschicken.Die Späße von Langer sind derb, manch ein Besucher im ausverkauften Pfarrsaal braucht vielleicht eine zweite Denkrunde, um mitzukommen, aber das tut der Gaudi keinen Abbruch. Selbst wenn der Kabarettist seiner bekannten Kunstfigur Bumsinger nur ein paar Minuten auf der Bühne einräumt, so ist dieser Sepp als sein Spezl in den Geschichten allgegenwärtig. Überhaupt versteht es Langer trefflich, vom Hundertsten ins Tausendste zu kommen - ohne je den Faden zu verlieren. Er schafft perfektes Kopfkino. Manch männlicher Besucher fühlt mit und erkennt sich wieder. Nicht nur einmal."Antworte auf Fragen einer Frau grundsätzlich mit ja, selbst wenn die im Konjunktiv gestellt wurden." Oder: "Wenn eine Frau sagt, ,was?', dann nicht, weil sie etwas nicht verstanden hat. Sie gibt dir lediglich die Möglichkeit, zu wiederholen. Frauen haben überhaupt 1000 Möglichkeiten und Tonlagen ,was' zu sagen."Letztendlich blieb die bittere Erkenntnis, dass Frauen durchaus in der Lage sind, drei bis vier Wochen lang den Ehemann schweigend zu ignorieren, "nur" weil der mit ein paar Halben zu viel in die Polizeikontrolle geraten ist, während er in der Leopardenbadehose von 1986 (mit ausgeleiertem Gummizug) den Sohnemann vom Bahnhof abholen sollte - was er natürlich vergessen hatte.Dass Frau sich in diesem Zeitraum lieber Gesichtscreme für 50 Euro gönnt, anstatt dem Gatten mal wieder ein Tragerl Bier mitzubringen, versteht sich von selbst. Markus Langer hat in Wutschdorf eindrucksvoll bewiesen, warum er derzeit auf einer Erfolgswelle schwimmt. Dem Vernehmen nach wurde bereits eine Wiederholung in Wutschdorf angefragt.