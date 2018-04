Amberg-Sulzbach. Der Arbeitskreis Heimat und Kultur Schnaittenbach eröffnet seine Veranstaltungsreihe mit einer Multivisionsschau über den Bayerischen Wald. Diese bestreitet der Fotograf und Buchautor Günter Moser, der an mehreren Bildbänden über diese Region mitgewirkt hat. Aus Tausenden von Bildern hat er eine eineinhalbstündige, vertonte Schau zusammengestellt.

Am Freitag, 20. April, um 19.30 Uhr, entführt Günter Moser im Kulturstadl in Schnaittenbach in die Wälder zwischen Kaitersberg und Dreisessel. Die Bilderreise unter dem Motto Gipfelblicke beginnt am Kreuzfelsen, führt zum Kleinen und Großen Osser und springt hinüber zum Arber. Moser bezeichnet ihn als den verhunztesten Berg des ganzen Bayerischen Waldes, der aber gesegnet ist mit zwei eiszeitlichen Karseen und mehreren Naturschutzgebieten.Bestes Beispiel dafür ist die Arberseewand, die mehr als 400 Meter aufragt und im Winter mit Eiskaskaden wie Orgelpfeifen geschmückt ist. Der Weg führt weiter zum Falkenstein, von da aus zu Rachel und Lusen. Der Dreisesselberg mit einer Reminiszenz an Adalbert Stifter ist der südlichste Berg der Bildertour. Die Schachten als Perlen im Waldmeer, Bäche, Seen und Klausen, Filze und Moore sind weitere Themen. Der Autor informiert über die beiden Nationalparkzentren und geht dabei auch ein auf einen der Initiatoren für den ersten deutschen Nationalpark. Hubert Weinzierl schrieb zum 40-jährigen Bestehen des Parks: "Nationalparke sind Heiligtümer unserer Heimat. Sie sind Seelenschutzgebiete, sind Erinnerungen an das Paradies, sind Landschaften, aus denen unsere Hoffnungen und Träume erwachen". Frühlingsgrüne Wäldern, nebelverhangene Tälern, aus denen die Waldkämme wie blaue Wale ragen, Blütenglöckchen der Heidelbeeren zwischen gefallenen Baumriesen, breitrandige Pilze, Tautropfen eines jungen Morgens, ungarischer Enzian und Rauschbeeren mit einer atemberaubenden Farbpalette, Latschenkiefern und silbergraue Buchenstämme: Die Fotos sollen die Teilnehmer zum eigenen Entdecken in den Wäldern des Grenzgebirges locken.