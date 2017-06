Theuern. Am Freitag in Berlin, am Samstag in Theuern am Montag schon in Österreich, dann in Recklinghausen: Die Kolkraben von Corvus Corax waren wieder unterwegs. Zum dritten Mal machten sie Halt im Kulturschloss Theuern - und mit ihnen rund 300 Anhänger bei schwülen 26 Grad.

"Viel Pack" hatte sich zusammengefunden im Schlosshof, auch von weither geeiltes Volk, als die martialisch aussehenden Spielleute Haflinger Hatz, Norri der Drescher am gigantischen Schlagwerk, Castus Rabensang, Jordon Stefan Rex, Vit und Wimm mit Cister, Trumscheid, Dudelsack, Schalmeien, Busine und Organistrum die Bühne erklommen. Der Himmel verfinsterte sich um 21.15 Uhr - das passte zum Start und zu einer Scheinwerfer-Orgie, zum Rausch der Farben, zu wabernden Rauchschwaden, zu stampfenden Akteuren auf der Bühne, zu prachtvollen Gewändern, ungewöhnlichen Musikinstrumenten - eben zum Auftritt der außergewöhnlichen Gruppe Corvus Corax.Die mittlerweile Weltreisenden in Sachen mystischer Musik hatten das Schloss Theuern wieder in ein großen Heerlager verwandelt, Jung und Alt waren gleichermaßen vertreten beim schweißtreibenden Auftritt von Corvus Corax mit virtuosem Dudelsackspiel. Wer sich konzentrieren konnte, vermochte sich durchaus zurückzuversetzen in jene Zeit des Hochmittelalters, auf der die Musik der Berliner Formation fußt. Sie ist seit fast 28 Jahren in wechselnder Besetzung zusammen.Ihre Trink- und Liebeslieder, vorgetragen in alten, heute kaum mehr bekannten Sprachen, die Mythen und Sagen der Kelten, des nordischen Erdkreises, ziehen ihr Publikum magisch an. Machen aber auch einen enormen organisatorischen Aufwand erforderlich. "Wir haben im Vergleich zum letzten Auftritt in Theuern noch mehr Wert auf unseren Sound gelegt", verriet Haflinger Hatz vor dem Konzert. Man habe jetzt eine Baßgambe dabei und auf weitere Trommler verzichtet - "das macht die Musik klarer". Ihre Instrumente stellt die Gruppe in Handarbeit selbst her - wenn sie nicht auf Gastspielreise sind. Stücke aus den diversen Alben, ihr Eingangslied "Hymnus Apollon": Das fetzt und bringt die Hände nach oben. Sie singen das keltische Lied "Herr Wirt", die Ballade "de Mercy" oder - wohl ihr Paradesstück - "Game of Thrones" . Der "Heideduckentanz" oder "Mille Anni Passi Sunt" sind Lieder, die die Anhänger begeistern.Warum eigentlich Corvus Corax? Es ist der wissenschaftliche Name für den Kolkraben. Den hat die Gruppe einst bei der Gründung 1989 gewählt, nachdem sie auf der Flucht aus der DDR ihren Kolkraben zurücklassen musste.