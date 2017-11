Amberg-Sulzbach. Es geht um die Säkularisation des Klosters Kastl. Aber auch um widerspenstige Pfarrer und "lüderliche Weiber": Der neue Eisengau (Band 48) mit vielen Artikeln aus der Amberg-Sulzbacher Region ist im Buchhandel und bei Georg Pickl in Kastl erhältlich.

Macht und Geld

Unvergessen: Der Jackl

Johann Georg Heigl schreibt im neuen Band über die Säkularisation des Klosters Kastl. Interessenkonflikte zwischen Kirche und Staat einerseits und zwischen Kirche, Staat und Volk andererseits stehen im Mittelpunkt. Es geht um Macht, um das für den Erhalt des Klosters notwendige Geld und um die Überwachung und Kontrolle des Volkes durch Kirche und Staat. Andreas Sichelstiel befasst sich mit dem 1618 seitens Christian Sichelstiel an Statthalter Christian von Anhalt gestellten Gesuchs um Entlassung nach fünf Jahren Dienst als Musketier. Hatte er eine Vorahnung, was in den nächsten 30 Jahren auf ihn zukommen könnte?Gedichte trugen Grete Pickl mit "Dahoam in der Oberpfalz" und Friedrich Brandl mit "Martinsturm" bei. Vor 150 Jahren wurde der letzte für die jüdische Vorkriegsgemeinde Amberg zuständige und weit über Bayern hinaus bekannte Rabbiner Dr. Magnus Weinberg geboren. Mit seiner Vita befasst sich Dieter Dörner, wie mit dem Lebensweg des im September 2017 mit 97 Jahren verstorbenen Juden Arthur Rath. 1937 machte er am Humanistischen Gymnasium als letzter jüdischer Schüler in Amberg das Abitur und ging dann über die Schweiz in die USA.Mathias Conrad beschreibt die Wehrkirchhöfe Allersburg, Ehenfeld, Gebenbach und Illschwang, Walter Schraml die Befahrung der Breitenwinner Höhle (heute Truppenübungsplatz Hohenfels) vor 481 Jahren. Freud und Leid sind Themen bei Josef Schmaußer: Einerseits der Brauberuf als Hobby des Fred Gaisbauer mit seiner Hausbrauerei in Zant, andererseits das Kriegsende 1945 in Ursensollen mit den Gefallenen und Vermissten der Gemeinde.Verstorben, jedoch nicht vergessen: Jakob Schmidt. Der einstige Wirt der Goldenen Krone in Amberg hat eine Arbeit über den Laienbruder Barnabas und den von ihm gebrauten Salvator hinterlassen. Mit Heinrich Stromer, dem großen Sohn Auerbachs, befasst sich Rudi Weber. "Lüderlichen Weibern" galt das 1785 geschaffene Strafarbeitshaus für Büßerinnen. Dieter Dörner beschreibt die wechselvolle Geschichte der heutigen JVA in den Jahren 1785 bis 1862.