Früher war es heiliges Land, ein Ort, an dem Feueropfer gebracht und Tote beerdigt wurden. Heute fährt der Bulldog drüber. Wer weiß schon, wo sich in Wäldern, Äckern und Wiesen keltische Grabanlagen befinden? Heimatkundler tun sich jetzt zusammen, um solche Wissenslücken zu schließen.

Nicht nur Hügelgräber

Zwölf Gruppen sind dabei

Viel Wissen ist vorhanden, doch wenn nichts niedergeschrieben wird, wird viel von diesem Schatz verloren gehen. LAG-Managerin Maria Schmalzl

Amberg-Sulzbach. Im Februar fällt der Startschuss für ein Projekt, das in Bayern bisher seinesgleichen sucht. Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Regionalentwicklung Amberg-Sulzbach ruft Heimatpfleger, Archivare, Vereinsvertreter, Wanderwarte, Feldgeschworene und andere Wissensträger aus dem Landkreis auf, ihre Kenntnisse über die Heimat in eine Datenbank einzutragen. In Zusammenarbeit mit elf anderen Aktionsgruppen in Nordbayern soll ein digitales Netzwerk entstehen, das die historischen Schätze des ländlichen Raumes sichtbar macht."Erfassung (historischer) Kulturlandschaften" lautet der Titel des Projekts, das über das Leader-Programm der Europäischen Union gefördert wird. "Großer Mehrwert ist es, die Besonderheiten der Region anschaulich in einer Datenbank darstellen zu können. Viel Wissen ist vorhanden, doch wenn nichts niedergeschrieben wird, wird viel von diesem Schatz verloren gehen", erklärt LAG-Managerin Maria Schmalzl. "Möglicherweise lassen sich später einmal Führungen zu speziellen Themen organisieren. Auch weitergehende Projekte mit Schulen und Kindergärten sind denkbar." Schon alleine die Tatsache, dass sich Bürger mit ihrer Region und der Geschichte ihrer Heimat beschäftigen, sei ein großer Erfolg des Projekts.Dabei geht es - wie der Titel schon sagt - längst nicht nur um Hügelgräber oder keltische Kultplätze. Im Visier der Initiatoren stehen auch andere bedeutsame Örtlichkeiten. "Wichtigstes Ziel ist es, unsere reiche Kulturlandschaft zu erfassen und dieses Wissen in einer öffentlichen Datenbank zu sichern", erläutert Schmalzl. Das Wort historisch stehe im Projekttitel bewusst in Klammern, da es sich durchaus auch um noch existierende Elemente handeln könne. Besonderheiten der Kulturlandschaft können zum Beispiel Brücken, Bäume, Wälder, Streuobstwiesen, Treppen, Hügelgräber oder auch ganze Ortschaften sein. Erfasst werden sollen aber nur Elemente, die noch nicht in einer Denkmalliste aufgeführt sind.Im November gab es im Theuerner Schloss bereits ein erstes Treffen der zwölf teilnehmenden Aktionsgruppen aus der Oberpfalz, Mittelfranken und Oberfranken. Jetzt geht es ins Detail: Um über das Projekt zu informieren, lädt die Regionalentwicklung Amberg-Sulzbach für Montag, 29. Januar, 18 Uhr, in den Rathaussaal nach Sulzbach-Rosenberg ein. Dort sollen die nächsten Schritte besprochen werden. Die Ehrenamtlichen erfahren, welche Informationen sie einholen müssen und wie und wo diese eingetragen werden sollen. "Die Erfassung geschieht durch das Ausfüllen eines Fragebogens. Dieser enthält dabei die wichtigen Informationen zu Lage und Art des Objekts", sagt Schmalzl. Auch ein Foto kann beigefügt werden. Die wissenschaftliche Aufbereitung übernimmt ein Projektmanager, der eigens dafür eingestellt wurde. Die fertige Datenbank ist später für alle Bürger frei zugänglich. Sie kann dann auch mit bestehenden digitalen Denkmallisten verknüpft werden.Einen weiteren Termin sollten sich die Teilnehmer vormerken. Am Samstag, 17. Februar, bietet die LAG von 10 bis etwa 16 Uhr im König-Ruprecht-Saal im Landratsamt Amberg-Sulzbach einen vertiefenden Workshop zur Erfassung der Kulturlandschaftselemente an. Anmeldungen nimmt Maria Schmalzl per E-Mail (info@lag-amberg-sulzbach.de) oder per Fax (09621/37605171) entgegen.___Weitere Informationen im Internet: