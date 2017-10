Schnaittenbach. Das war ein unterhaltsamer Abend auf einem der höchsten Berge, die der Landkreis zu bieten hat. Geselliges Treiben herrschte auf der Buchberghütte, die komplett gefüllt war. Der Fernsehsender OTV hatte sich angekündigt, um dort im Auftrag des Landkreises Amberg-Sulzbach und der Stadt Schnaittenbach einen Volksmusikstammtisch aufzuzeichnen. Moderator Lothar Höher, Landrat Richard Reisinger und Bürgermeister Josef Reindl gaben den Startschuss für die Musikanten. Die folgenden drei Stunden gehörten dann der Ehenbachtaler Blaskapelle, der Hirschauer Hausmusik, den Stauber Moidln sowie den Gruppen Blecherne Sait'n und Höidlbrumma, die für einen kurzweiligen Abend sorgten. Sie wurden dafür mit riesigem Beifall des Publikums belohnt. Drei Sendungen werden nun produziert. Der erste Volksmusikstammtisch wird bereits an diesem Sonntag um 18.30 Uhr und in Wiederholungen an diesem Abend ausgestrahlt. Die zwei weiteren Sendungen sind für das Frühjahr 2018 vorgesehen. Ein genaues Datum steht aber noch nicht fest. Bild: exb