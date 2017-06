Zwei Oberpfälzer Pfundskerle und ein American Artist: Das ergibt internationale Kunst der Meisterklasse. Paul Kostabi besuchte zum ersten Mal das Glasstudio Hofmeister in Atzmannsricht. Dabei entstanden kraftvolle Unikate und ein Dialog der Freigeister.

Hobby wird Leidenschaft

"Ein guter Fehler"

Der Graffiti-Künstler und die Handwerker Die 13 Skulpturen, die aus der Vorlage von Gemälden in 90 Arbeitsstunden entstanden sind, sind eine Widmung an Kostabis Musikgruppe "Dead Heavens". Alles Unikate aus der Reihe "Bad Luck Child", dem Titel einer seiner Songs. Zusätzlich wurden vier Prototypen mit den Namen der Bandmitglieder entworfen. Der Wert jedes Einzelstückes schätzt der Kunstkenner und Sammler Jürgen Heitbreder auf etwa 3000 Euro. Durch ihn kam es zum Treffen zwischen den Hofmeisters und Kostabi.



Heitbreder besitzt 40 Gemälde des amerikanischen Künstlers. "Es gibt Sammler, Verkäufer und Hamsterer - auf Jürgen trifft Letzteres zu", sagt Paul und lacht. Heitbreder möchte auch die Glaswerke behalten. "Sechs oder sieben nehme ich mit - zum Signieren kann ich sie ja immer noch verschicken", meint der Gelsenkirchener gelassen. Während aus einer spontanen Idee eine durchsichtige Figur geformt wird, überlegen der Künstler und sein Manager, ob nicht doch noch ein Farbklecks dazugehören soll. "Rot? Oder blau und gelb? Als Basis?" Xaver und Sebastian fügen sich allen Wünschen. "Wir arbeiten so gut zusammen - ich muss wohl nochmal kommen, in den Süden Deutschlands", murmelt Kostabi. Die Hofmeisters würde es freuen. Vielleicht lassen sie ihn nächstes Mal selbst ein Glas-Kunstwerk machen.



Paul Kostabi ist Musiker und Graffiti-Künstler. In New York City werden Busfahrten für Touristen organisiert, zu seinen Werken auf Häusern und Garagen. Auch im Guggenheim-Museum kann man seine Gemälde bestaunen. Mit seiner Band Death Heavens tourt er um die Welt. Er scheint immer zu arbeiten. In den Pausen in Hofmeisters Glaswerkstatt hat er zwei Gitarren bemalt. Sebastian Hofmeister ist Gastdozent an der Nürnberger Hochschule. Anfangs besuchten knapp zehn Studenten seine Lehrstunden. Mittlerweile reißen sie sich um die Plätze. 90 Studenten hörten und schauten dem jungen Hofmeister 2016 zu. Vater und Sohn planen demnächst einen Workshop in der Glashütte. (dwi)

Die zwei erstaunen mich immer wieder. Als ob sie meine Gedanken lesen könnten. Paul Kostabi über Xaver und Senastian Hofmeister

Atzmannsricht. (dwi) Paul Kostabi tritt aus der Werkstatt und atmet tief durch. "Wunderbar warm heute. Tolle Luft." Sonst hat er Deutschland nur grau, kalt und laut erlebt. Er beobachtet Xaver und Sebastian Hofmeister bei der Schöpfung einer von ihm gewünschten Vase. "Verrückt, dass ich hier bin", sagt er. Der Künstler geht zurück zu den Handwerkern. "Welche Farbe ist das? Kannst du da eine schwarze Blüte darauf setzen? Schwarz würde mir sehr gefallen."Sebastian Hofmeister und sein Vater Xaver arbeiten schon seit vier Uhr morgens. Die Müdigkeit sieht man ihnen kaum an, aber die Hitze in der Werkstatt lässt sie nicht aus dem Schwitzen kommen. Xaver hat mit der Glasbläserei 1997 in einer Scheune in Immenstetten begonnen. Aus dem Hobby wurde eine Leidenschaft. Glücklich ist er, dass sein Sohn diese mit ihm teilt. Auch das beeindruckt den Amerikaner. "Deswegen können sie sich in meine Gemälde hineinfühlen und es auch darstellen." Hofmeister senior gibt das Lob ganz an seinen Sohn ab. Er selbst sei zu sehr von dem Künstler Ottmar Alt geprägt, mit dem er für Rosenthal gearbeitet hat. Sebastian sei das Mastermind hinter Kostabis Kreationen."Ich habe mich einfach immer an den Bildern orientiert und versucht, diese authentisch in 3D aus Glas zu formen und seinen Stil zu übernehmen", meint der Junior bescheiden. Kostabi bedauert, nicht selber mit Glas arbeiten zu können, würde es aber gerne probieren. "Ich liebe die Glasarbeit. Es wird immer etwas dazugegeben. Wenn man töpfert, kann auch etwas entfernt werden. Bei Glas muss man immer wissen, wie viel Material gebraucht wird. Die zwei erstaunen mich immer wieder. Als ob sie meine Gedanken lesen könnten." Vor allem sei er dankbar, mit echten Handwerkern arbeiten zu dürfen.Die erste Probeskulptur wird unter die Lupe genommen. "Hast du da einen Fehler gemacht?" fragt Paul und deutet auf einen kaum erkennbaren Punkt auf der letzten Glasschicht. "Ja, schon", antwortet Sebastian verlegen. "Das ist ein guter Fehler. Gefällt mir sehr gut." Dass zwei Handwerker und ein Graffiti-Künstler, Maler und Musiker aus unterschiedlichen Ländern mit verschiedenen Traditionen viel gemeinsam haben, erstaunt. Aber die drei verbindet nicht nur die schöpferische Tätigkeit, sondern auch unkonventionelles Verhalten. Die Gedanken sind frei - und das Leben passiert, während man andere Pläne schmiedet.