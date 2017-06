Das war ein besonderes Erlebnis - für die Sänger ebenso wie für ihr Publikum. Zum Jubiläum des Bauernmarkts sang kürzlich ein Projektchor der AOVE, der sich aus 80 Mitgliedern etlicher Gesangsgruppen zusammenfand. Jetzt sind sich alle Beteiligten einig: Dieser Auftritt soll keine einmalige Sache bleiben.

Sängergruppe Amberg Zur Sängergruppe Amberg gehören insgesamt 20 Chöre - von Kinder- und Jugendchören über Frauen- und Männerchöre bis hin zu gemischten Gruppen: Insgesamt 405 Sänger zwischen Vilseck im Norden, Kastl im Westen, Ensdorf/Rieden im Süden und Freudenberg im Osten sind hier zusammengeschlossen.

AOVE-Projektchor Am AOVE-Projektchor beteiligt waren: Liedertafel Amberg, Gesangsverein 1928 Ammerthal und Umgebung, Männerchor 1952 Ehenfeld, Männergesangsverein Johannisberg Freudenberg, Männergesangsverein 1925 Frohsinn Gebenbach, Sangesfreunde Hahnbach und Umgebung, Männerchor Haselmühl-Kümmersbruck, Gesangsverein 1860 Hirschau, Gemischter Chor, Gesangsverein 1925 Traßlberg und Umgebung, Männergesangsverein Ursulapoppenricht, Gesangsverein Schnaittenbach, Liederkranz Rieden und Schützenchor Seugast.

Amberg-Sulzbach. Als Angelika Hüttner und Brigitte Trummer beim Herbstkonzert der Sängergruppe Amberg im November 2016 dem Gesang lauschten, reifte die Idee heran: Die Männerchöre sollten dem Amberger Bauernmarkt zum 25-jährigen Bestehen ein Ständchen singen. Mit Chorleiterin Saskia Krügelstein war schnell eine Mitstreiterin gefunden. Adolf Gassner, seit 15 Jahren Vorsitzende der Sängergruppe, hatte man auch schnell im Boot. Da die Masse der beteiligten Chöre aus dem Bereich der AOVE stammt, wählte man den Namen "Projektchor AOVE".Im März startete das Projekt im Gemeindehaus in Atzmannsricht. In drei Proben unter Leitung von Saskia Krügelstein probten die Männer für ihren Auftritt am 12. Mai zum Bauernmarkt-Jubiläum. Nach dem Einsingen in der Basilika St. Martin, was an sich schon ein großartiges Erlebnis war, trugen die über 80 Männer ihr breites Repertoire vor. Thomas Trummer aus Hahnbach sorgte mit seinem Lkw und dem Bühnenaufbau dafür, alle ins rechte Licht zu rücken.Beim Auftritt auf dem Bauernmarkt unterstützten zudem 60 Vorschulkinder aus den Kindergärten Hl. Dreifaltigkeit (Leitung: Michaela Neißwirth) und Christkönig (Leitung: Rita Strobl) mit Begeisterung die Männer auf der Bühne. Mit selbst gemachter Limonade und "Spotzen" dankten die Verantwortlichen des Bauernmarkts allen Sängern.Alle Beteiligten sind sich einig: Dieser Auftritt soll nicht der letzte gewesen sein. Das chorübergreifende Projekt ist damit diesmal etwas Besonderes im Sängerjahr. Interessierte, die bei künftigen Gastspielen mitmachen wollen, können sich an Adolf Gassner (09624/27 72) wenden. Auch in den einzelnen Sangesgruppen sind Neuzugänge gerngesehen. Informationen dazu gibt es ebenfalls bei Adolf Gassner.