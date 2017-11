Amberg-Sulzbach. Die Hektik im Advent unterbrechen, innehalten, Ruhe und Stille einkehren lassen - und nachdenken über den eigentlichen Sinn der vorweihnachtlichen Zeit: Dazu lädt die Katholische Erwachsenenbildung ein. Richard Gabler trägt Ludwig Thomas Weihnachtsgeschichte "Die Heilige Nacht" vor - und zwar gleich zweimal, für einen guten Zweck.

Zunächst ist Gabler am ersten Adventssonntag, 3. Dezember, um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Konrad im Amberger Stadtteil Ammersricht zu Gast. Diesen Auftritt ermöglicht die KEB in Zusammenarbeit mit der Pfarrei. Am Samstag, 16. Dezember, um 19.30 Uhr wird die Veranstaltung dann in Kooperation mit dem Kubus im gleichnamigen Kulturzentrum in Ursensollen wiederholt. Lokale Musikgruppen umrahmen beide Auftritte. "Die eindrucksvolle Geschichte der ,Heiligen Nacht' gehört zum Schönsten und Wertvollsten, was Thoma seiner bayerischen Heimat hinterlassen hat", schreibt die KEB in einer Presseinfo.Ihr Gast Richard Gabler aus Regensburg trete schon seit vielen Jahren in der Vorweihnachtszeit zugunsten der Noma-Hilfe-Regensburg auf. Alle Mitwirkenden der Lesungen verzichten auf ein Honorar. Der Eintritt ist frei. Besucher können mit einer Spende die Noma-Hilfe unterstützen. Noma ist laut KEB eine Infektionskrankheit, die hauptsächlich in Gebieten extremer Armut, etwa in Afrika, Lateinamerika und Asien, auftrete. Eine rasch um sich greifende Geschwürbildung zerstöre Gesicht, Wangen, Mund und Nasenraum. Erkrankte Kinder würden oft aus Angst und Scham von der Dorfgemeinschaft ausgeschlossen und könnten keine Nahrung mehr zu sich nehmen. Über 80 Prozent der Betroffenen sterben. Nur plastische Gesichtschirurgie und Medikamente können Betroffenen helfen.Eine Fernsehsendung führte im Dezember 1994 spontan zur Gründung der Hilfsaktion Noma, ein gemeinnütziger Verein mit inzwischen über 500 Mitgliedern. Durch seine Initiative konnte im Niger ein Krankenhaus gebaut werden, in dem die Kinder versorgt werden. Außerdem fördert der Verein die Aufklärung, denn im Anfangsstadium ist Noma schnell und ohne Narben heilbar.