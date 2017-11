Die aktiven Sänger etlicher Ensembles aus dem Amberg-Sulzbacher Land traten mit einer Botschaft an: Der Männerchor hat nach wie vor seine Anhänger. Viele von ihnen singen seit Jahrzehnten. Und wurden dafür in Ensdorf geehrt.

Ausgezeichnet Besonders hervorgehoben wurden:



Für 40 Jahre Singen im Chor: Klaus Scholz , Vorsitzender des MGV Johannisberg Freudenberg



25 Jahre Chorleitung: Ehrenchorleiter Franz Hanauska, MC Haselmühl-Kümmersbruck



70 Jahre Singen im Chor: Johann Hagerer , MGV Edelweiß 1919 Kürmreuth und Umgebung



65 Singen im Chor: Ehrenvorsitzender Richard Neudecker , GV 1925 Traßlberg und Umgebung



50 Jahre Singen im Chor: Rosi Hasenstab , Vorsitzende des GV Liederkranz Vilseck 1908



Für langjähriges "Singen im Chor" wurden geehrt:



Peter Zitzmann (10 Jahre), Erhard Ruhmannseder (25), Willibald Sixt (40), Günter Landsherr (60); alle Liedertafel Amberg



Klaus Hirchner (40), Herbert Goßner (60); Gesangverein 1928 Ammerthal und Umgebung



Johann Birner und Josef Falk (beide 40), Männerchor Ehenfeld



Martin Sollfrank (10) und Georg Hafenbradl (60), MGV Ensdorf:



Gerhard Dotzler (10) und Franz Leitl (40), MGV Johannisberg Freudenberg



Heinz Krob (40), Landfrauensingkreis Gebenbach



Jürgen Schneider (10) und Peter Dotzler (25), MGV Frohnsinn Gebenbach



Johann Luber (10), MGV Sangesfreunde Hahnbach und Umgebung



Wolfgang Gerl (25), Gerd Neugebauer (50), Männerchor Haselmühl-Kümmersbruck



Uta Hohmann und Brigitte Schwarz (beide 10), Gesangverein 1860 Hirschau



Fritz Engelhard (40), Adam Renner und Hans Wittmann (50), Hans Regn (60), MGV Edelweiß 1919 Kürmreuth und Umgebung



Karl-Heinz Gebhard und Michael Graubmann (40), Engelbert Köhler, Wolfgang Kusikowski und Josef Scharl (50), Georg Aures und Johann Walz (60), Richard Zintl und Josef Danzer (65), Gesangverein 1925 Traßlberg und Umgebung. (e)

Ensdorf. Es war der Höhepunkt des Jahres bei der Sängergruppe Amberg, die zum Ehrenabend nach Ensdorf in den Wittelsbacher Saal geladen hatte. 40, 50 oder 60 Jahre Singen im Chor wird es in Zukunft wohl nur mehr selten geben.An diesem Abend aber gab es etliche Jubilare für solche langjährige Treue zu ehren - ein massiver Auftritt von verdienten Aktiven des Fränkischen Sängerbundes, des Deutschen Chorverbandes und schließlich auch der Sängergruppe Amberg: 33 von ihnen wurden für 10 bis 65 Jahre aktives Singens im Chor geehrt. Und von Vorsitzendem Adolf Gassner auch entsprechend belobigt. Mit Gassner waren die Bürgermeister Karl Roppert, Roland Strehl, Peter Dotzler, Vorsitzender Georg Ebenhöch vom Sängerkeis Nordoberpfalz und Ehrenvorsitzender Herbert Kick angetreten, um Chorgesang und Sängern Ehre zu erweisen.Doch was wäre ein solcher Abend ohne Gesang? Das Vokalensemble "PicChorolo" mit Ehrenchorleiter Franz Hanauska aus Kümmersbruck eröffnete den musikalischen Part, gesellschaftspolitische und lustige Lieder bildeten den Auftakt zu einem heiteren Abend. "Aber gesund" sind alle, stellte das Vokalensemble fest.Ensdorfs Bürgermeister Karl Roppert bezeichnete den Chorgesang als einen erheblichen Beitrag zum kulturellen Leben jeder Kommune. Herbert Kick, der Ehrenvorsitzende des Sängerkreises Nordoberpfalz, war froh, dass es bei der Sängergruppe Amberg zur Tradition geworden ist, bei einem Ehrenabend die Aktiven explizit zu würdigen. "So ein Abend dient aber auch dazu, um danke zu sagen für die vielen Mühen im laufenden Jahr und den vergangenen." Kick gratulierte zugleich im Namen des Fränkischen Sängerbundes mit Urkunden und Ehrennadeln.Die vielen Proben, die freiwillige Investition von Zeit, Geld und Energie hob Kick hervor - und all dies, ohne zu fragen: "Was bringt es mir?". Die Sänger leisteten einen Beitrag dazu, vielen Mitmenschen Freude und Abwechslung zu bieten. "Veni, vidi, vici wunderbar" fand das alles das Vokalensemble "PicChorolo".Adolf Gassner schließlich war ganz hin- und hergerissen vom "feierlichen und würdevollen Rahmen, den der OGV Ensdorf in den Wittelsbacher Saal gezaubert hat", während er seinen Sangesfreunden zuschrieb, dass sie "Glanz bringen".