Amberg-Sulzbach. Der Oberpfälzer Gauverband der bayerischen Heimat- und Trachtenvereine Gebiet West lädt wieder ein zum Gebietsadventssingen am ersten Adventssonntag - diesmal am 3. Dezember um 15 Uhr in der Amberger Bergkirche. Initiator Konrad Stauber, Musikwart des Heimat- und Trachtenvereins Stamm aus Sulzbach-Rosenberg, hat dafür Gesangs- und Instrumentalgruppen aus der Region verpflichtet: Mitwirkende sind die Milchbanklmusik vom Heimat- und Trachtenverein Erz- und Eisenwalzerboum aus Sulzbach-Rosenberg, die Jura-Sänger aus Stöckelsberg sowie das Duo Morgenschweis/Lommer, der Sulzbacher Zweigesang und die Sulzbacher Stubenmusik vom Heimat- und Trachtenverein Stamm Sulzbach-Rosenberg. Stauber liest besinnliche Texte zur Adventszeit vor. Die Kollekte ist für die Sanierung der Mariahilfbergkirche bestimmt.