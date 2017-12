Hausmusik hat es oft schwer heutzutage. Nicht aber auf dem Goglhof. Wie so oft im Jahr wurde dort auch am Tag der Hausmusik, im Gedenken an die heilige Cäcilia von Rom, gespielt und gesungen. Dabei wurde auch geklärt, was es mit dem Abendrot auf sich hat.

Die Saitenzupfer Seit rund zehn Jahren spielen die Saitenzupfer zusammen. Acht Frauen, überwiegend aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach, treffen sich einmal pro Woche, um auf ihren Veeh-Harfen neue Stücke einzustudieren. Meist sind es schlichte Weisen und bekannte Lieder, aber auch klassische Stücke haben sie in ihrem Repertoire. (hka)

Nächster Termin Walter Tausendpfund, Mundartdichter und Herausgeber von Büchern, ist nächster Gast im Goglhof: Musikalisch begleitet von Ingrid Hufnagel aus Neukirchen gestaltet er am Freitag, 8. Dezember einen stimmungsvollen Abend. (hka)

Eberhardsbühl. Die Mitwirkenden waren nicht zum ersten Mal in der Stube des Freilandmuseums. Die Saitenzupfer mit ihren Veeh-Harfen und Märchenerzählerin Margarete Mildner kommen allesamt aus dem Hahnbach-Schnaittenbacher Raum. Hausherrin Margarete Jäkel bekannte eingangs, sie freue sich auf "schöne Klänge und die richtigen Stimmen dazu" - und war dann wie alle Goglhof-Gäste überrascht vom folgenden Programm.Die Saitenzupferinnen um Christel Fiegler umrahmten und verbanden den Märchentext Mildners. Somit wurde auch klar, warum neben den alten Volksweisen diesmal auch der Schlager "Ganz in Weiß" seine Berechtigung hatte: Bei Margarete Mildners Geschichte geht es um den "Sonnenstrahl, der sich eine Frau sucht". Bei einer Hochzeit "ganz in Weiß" kommt dieser Sonnenstrahl auf die Idee, sich auch zu verheiraten. Die Rose, die Tautropfenperle, die Libelle, die verwitwete Waldmaus mit sechs kleinen Mäuschen und die Eidechse, alle kommen wegen irgendwelcher Mängel nicht in Frage. Bis der Sonnenstrahl auf das Abendwölkchen trifft, das ihn tagsüber strahlen lässt, wo immer er will. Auf seinen Antrag sagt es ja, und errötet, als er es küsst. "So ist also das Abendrot entstanden", behauptete die Erzählerin - und ihre Zuhörer wollten es gern glauben.Für die vielen Kapitel dieser Geschichte hatten die Saitenzupferinnen die entsprechenden Lieder gefunden. Das "Röslein auf der Heiden" passte dazu, das "Polenstädtchen" mit dem verwehrten Kuss, der "schönste Wiesengrund" mit der eitlen Libelle und auch das "Waldhorn" im Eichental. Ein Märchen mit Musik und Singen, das war ein Novum auf dem Goglhof. Hermann Gnahn, der Vorsitzende des Fördervereins der Goglhof-Freunde, gestand, anfangs auch unsicher gewesen zu sein, dann aber begeistert über den Bogen, der da gespannt wurde. Der Inhalt des Märchens, die Suche nach einer Frau, sei in den Bauerndörfern früher aus der Not heraus ähnlich gewesen. "Das war auf dem Goglhof nicht anders", weiß er aus der Geschichte seiner Vorfahren. 1819 habe auch sein Ururgroßvater nach dem frühen Tod seiner Frau eine Nachfolgerin suchen müssen, weil Kinder- und Müttersterblichkeit damals sehr hoch gewesen seien. So wurde auf dem Goglhof der Tag der Hausmusik auch zu einem Abend der Erinnerung an die alte Zeit, in der vieles schön, aber nicht alles gut war.