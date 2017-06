Amberg-Sulzbach. Zu einem Bild- und Musiktheater unter der Regie von Jan Burdinski lädt das Evangelische Bildungswerk (EBW) in Zusammenarbeit mit dem Kubus Ursensollen und der Katholischen Erwachsenenbildung ein. Der Maler Lucas Cranach steht im Mittelpunkt eines besonderen Abends mit der Theater-Landesbühne Oberfranken am Dienstag, 10. Oktober, um 19.30 Uhr im Kubus Ursensollen. Der Vorverkauf beginnt am Montag, 12. Juni.

Vorverkauf Karten für das Theater am 10. Oktober im Kubus Ursensollen (Beginn 19.30, Einlass ab 19 Uhr) gibt es ab sofort an allen Vorverkaufsstellen im Verbreitungsgebiet von Amberger Zeitung/Der neue Tag, im Rathaus Ursensollen, im Internet (www.kubus-buehne.de) sowie im Evangelischen Bildungswerk und bei der Katholischen Erwachsenenbildung. Die Tickets kosten im Vorverkauf 17 Euro.

Die Bilder aus der Werkstatt von Lucas Cranach waren zu ihrer Zeit das wirkungsvollste Propaganda- und Werbemittel für die Sache der Reformation. Eine enge Freundschaft verband Vater und Sohn Cranach mit Martin Luther und Philipp Melanchthon.Anhand der beiden Künstlerpersönlichkeiten und deren familiärem Umfeld geben Spielszenen, Musik und Bildprojektionen unter Regie von Jan Burdinski die Aufbruchstimmung der Reformationszeit wieder. In einer unterhaltsamen und informativen Form verdeutlichen die Schauspieler und ein Pianist die politischen, wirtschaftlichen, künstlerischen und theologischen Auseinandersetzungen jener Zeit. Die Zuschauer sind eingeladen, sich mit der Geschichte der Reformation und ihren Auswirkungen bis heute auseinanderzusetzen.