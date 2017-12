Molli ist ein zartes Wesen. Und ängstlich obendrein. Seine Höhle verlässt das zarte Mäuschen nicht. Da sitzt es lieber in vertrauter Umgebung und wartet darauf, dass Bruder Muckl Futter bringt. Doch schließlich wagt sich Molli hinaus in die Welt - hin zu einem Licht, so wunderschön und voller Wärme.

"Das Seidenband" Waltraud Langs Kinderbuch "Das Seidenband" (ISBN 978-3-96014-374-1) ist bei edition-winterwork (www.edition-winterwork.de) erschienen und zum Preis von 13,90 Euro erhältlich. Sieglinde Siegert hat das Buch illustriert.

Rieden. Mit "Seidenband" hat Waltraud Lang (Jahrgang 1957), die mit Mann und Hund in Rieden lebt, ein Kinderbuch veröffentlicht. Ein Weihnachtsmärchen, voller Poesie und friedvoller Atmosphäre, wie sie nur Weihnachten ausstrahlen kann.Molli ist ein Mäuschen, aber nicht irgendeines. Sie ist ein vornehmes Wesen, verhätschelt und verwöhnt, die Kleinste aus dem Wurf, beschützt vom großen Bruder Muckl, der ihr eine gemütliche Höhle gebaut hat, ihr alle erdenklichen Leckereien zum Fressen bringt und ihr sogar ein besonderes Geschenk gemacht hat: ein rotes Seidenband, das fortan als Schleifchen Mollis Schwanzspitze ziert. Eines Tages, Molli sitzt wie immer in ihrer Höhle, kommt Muckl vorbei, aber er hat nichts Essbares mitgebracht. Vielmehr erzählt er dem kleinen Schwesterchen von einem wunderbaren Licht, dem er gefolgt ist, so schön und so voller Wärme. Vor dem Mäuschen liegt ein schwerer, steiniger Weg.Es trifft seine Feinde: einen Kater, einen Fuchs, einen Wolf. Doch die Tiere sind friedlich, geben dem zarten Geschöpf sogar Tipps, wie es die Strecke besser bewältigen kann. Schließlich kommt Molli zu einer Hütte. Dort sitzen die Tiere einträchtig nebeneinander, die Gans neben dem Fuchs, das Lamm neben dem Wolf. In einer Krippe liegt ein Kind, das auf jemanden gewartet hatte - ausgerechnet auf jemanden, der winzig und unscheinbar ist.Waltraud Lang hat eine hinreißend schöne Weihnachtsgeschichte geschrieben, voller Lebendigkeit, zu Herzen gehend - und mit einer klaren Botschaft: Jedes Geschöpf, und ist es auch noch so klein, ist wichtig. Und noch eine zweite Erkenntnis will sie vermitteln: Nur wer etwas wagt, kann über sich hinauswachsen. Das tut das kleine Mäuschen definitiv.Waltraud Lang sagt, dass ihr oft Geschichten einfallen. Eine davon, "Sira, das Spinnenkind", hat sie 2009 im Eigenverlag herausgegeben. Für ihr neues Buch hat sie einen Verlag gefunden. Die Geschichte von der kleinen Maus mit dem Seidenband ist ihr schon vor Jahren eingefallen, "am Frühstückstisch". Geschrieben habe sie "Das Seidenband" in drei Tagen. Als das Manuskript fertig war, bat sie ihre Freundin Sieglinde Siegert, das Buch zu illustrieren. "Sie macht das wirklich sehr schön und kindgerecht", freut sich die Autorin über das Engagement ihrer Freundin, die Erzieherin im Kindergarten Mendorferbuch ist.Mit ihr war Waltraud Lang auch schon bei Lesungen. Drei hat die Autorin bereits absolviert, eine in der Hohenburger Schule, die beiden anderen in den Kindergärten in Kastl und Postbauer-Heng. Die Kinder waren begeistert von der Geschichte mit der kleinen Maus Molli. "Sie waren sehr aufmerksam", berichtet Waltraud Lang. Bei der Lesung im Kindergarten in Kastl sagen die Kinder ihr als Dankeschön ein Lied. "Da war ich sehr gerührt", gibt die Riedenerin zu, die bei den Lesungen auch stets eine kleine Filzmaus dabei hat.