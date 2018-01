In Utzenhofen nahm alles seinen Anfang bei der Vituskirwa: Jetzt, neun Jahre später, ist Harald Meier dabei, mit einer Witzemeisterschaft den gesamten Freistaat zu erobern. Bislang fehlt nur noch der Regierungsbezirk Schwaben. Aber der folgt 2018.

Abendfüllendes Programm

Sprungbrett genutzt

Kassierender Ostfriese

Bayerns Bester Mit der Organisation diverser Witzemeisterschaften kommt 2018 einiges an Arbeit auf Harald Meier aus Utzenhofen zu. Unter den amtierenden Witzemeistern aus der Oberpfalz (Gstanzlsänger Lucky aus Kohlberg), Niederbayern (Alfons Doppelhammer aus Straubing), Oberbayern (Roman Weber aus Bruckmühl) und Franken (Tobias Boeck aus Schwanstetten) ist der bayerische Meister zu küren. Noch bis März läuft dafür auf der Homepage (www.witzemeisterschaft.de/bayern) das Online-Voting. Auf der Internetseite sind zudem Videos aller Kandidaten. Gesucht wird 2018 laut Harald Meier auch wieder der Oberpfälzer Witzemeister. Gekürt wird er am 6. Oktober in Roding (Landkreis Cham).



Geboten ist ein bunter Abend mit Musik, Kabarett und natürlich vielen Witzen. Als Juroren wurden bereits Toni Laurer, ein erfolgreicher ostbayerischer Autor, und der Rodinger Humorist Bäff Piendl gewonnen, freut sich Harald Meier.

Amberg-Sulzbach. Harald Meier aus Utzenhofen (Markt Kastl) blickt zurück auf 2009. In den Vorjahren waren die Sonntage der Vituskirwa eher mau besucht. Und so überlegten die Verantwortlichen, was man ändern könnte.Meier hatte die zündende Idee: eine Witzemeisterschaft. Allerdings gab es auch Skeptiker. Ob überhaupt jemand kommen würde, fragten sie sich. Mit der Resonanz hatten selbst die kühnsten Optimisten nicht gerechnet: 1000 Leute kamen zur Premiere der Oberpfälzer Witzemeisterschaft ins Utzenhofener Festzelt. In den Folgejahren suchte sich Organisator Harald Meier immer einen anderen Austragungsort: Neumarkt, Rötz, Amberg, Wolfsbach. Grundsätzlich ging der Wettstreit der Witze-Erzähler bei Volksfesten oder Kirwan über die Bühne. Mitunter waren 2000 bis 3000 Leute Zuhörer gekommen.Harald Meier hatte aber immer im Hinterkopf, die Witzemeisterschaft in ein abendfüllendes Programm zu packen. Deshalb änderte er 2016 das Konzept und wählte erstmals einen Festsaal. "Da kann man das Publikum viel besser einbinden", begründet er die Entscheidung. Premiere für das etwas geänderte Format war im Saal des Kolpinghauses in Regensburg. Der Erfolg war nicht minder groß. "Die Witzemeisterschaft hat dadurch ein völlig neues Gesicht."Und Harald Meier dehnte seine Veranstaltung auch geographisch aus. Seit 2016 gibt es eine eigene Meisterschaft für Niederbayern, seit 2017 auch für Franken und Oberbayern. Wegen eines Veranstaltungsorts in Fürth kontaktierte er Volker Heißmann von der Komödie Fürth. Der zeigte sich skeptisch. Er wisse nicht, ob das in Franken ziehe, ob da einer Witze erzählen könne.Heißmann musste sich vom Gegenteil überzeugen lassen. "In Franken hatten wir die meisten Bewerber", erzählt Meier. Die Veranstaltung in der Komödie Fürth war ebenso ein Erfolg wie der oberbayerische Ableger im voll besetzten Ballhaus in Rosenheim. Und so wurden vier Witzemeister in einem Jahr gekürt. Einer von ihnen hat sogar die Chance, bayerischer Witzemeister zu werden.Denn erstmals läuft online eine Abstimmung. Für die Oberpfalz geht Gstanzlsänga Lucky aus Kohlberg ins Rennen. "Er hat schon dreimal unsere Witzemeisterschaft gewonnen", sagt Meier. Auch dank sozialer Medien wurde die Witzemeisterschaft bekannt. 12 000 mal wurde bei, dieverzeichnen bislang zwei Millionen Aufrufe.Für so manchen Witzeerzähler war die Meisterschaft ein Sprungbrett, erinnert sich Meier. Zum Beispiel für Da Bobbe, der jetzt Kabarettist ist. Vor sechs Jahren hatte er bei der Witzemeisterschaft Kontakte zu Lizzy Aumeier geknüpft. "Jetzt hat er seinen Job an den Nagel gehängt und startet als Kabarettist voll Stoff durch." Und der fränkische Witzemeister bekam einen Job als Radio-Moderator. Glück auch für den Gewinner aus Oberbayern: Er hatte danach einige Fernsehauftritte. Dabei hatte er sich vor seiner Bewerbung gar überlegt, ob er überhaupt geeignet sei. Er habe halt am Stammtisch gerne Witze erzählt und die Leute zum Lachen gebracht. "Genau das ist es", sagt Meier über die Voraussetzung, die man mitbringen muss. Der Organisator gesteht, dass er selbst ein ganz schlechter Witzeerzähler sei.Dennoch gibt er gleich einen zum Besten: "Was isst ein Buddha zum Frühstück? Ein Buddhabrot!" Und noch einen: Ein Ostfriese soll als Busfahrer anfangen. Sein Arbeitgeber meint, das sei ganz leicht. Man müsse nur Bus fahren und kassieren. Der Ostfriese sagt zu. Drei Stunden später steht der Bus auf einer Kreuzung, ist ein Totalschaden. Der Inhaber des Unternehmens stellt den Ostfriesen, der völlig gelassen ist und eine Leberkässemmel isst, entrüstet zur Rede: "Wie konnte das nur passieren? Haben Sie nicht gesehen, dass die Ampel auf Rot war?" Da antwortete der Ostfriese: "Ich weiß es nicht, ich bin nicht gefahren, ich war hinten beim Kassieren."Den letzten Witzemeisterschaft-freien Fleck im Freistaat will Organisator Harald Meier 2018 erobern: Schwaben. "Dann haben wir alle Regierungsbezirke." Wobei Franken nicht aufgeteilt wird, sondern alle drei Regierungsbezirke zusammengefasst werden. "Die Franken sehen sich sowieso als Einheit", erklärt Meier. Er findet, Witze sind nicht abgedroschen. Im Prinzip arbeite jeder Kabarettist mit Witzen. "Und jeder hört Witze doch gerne an, oder?!"