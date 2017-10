Nicht nur die Metropolen der Globalität, auch Kleinstädte in der Provinz bieten interessante, innovative Kulturangebote. Formuliert hat dies der Hamburger Kulturhistoriker Volker Zelinsky. Mit der von ihm organisierten Ausstellung "Helene Fischer und Maria Piffl - Keramikentwürfe für Carstens Hirschau" lieferte er den Beleg für seine These.

Anspruchsvolle Kunst

Moderner als Konkurrenz

Die innovativen Stricheldekore Helene Fischer habe im Stile des modernen Kubismus geradezu "unverfroren" mit geometrischen Komponenten wie Kugel, Kegel, Rhombus, Dreieck, Rechteck und deren Kombinationen jongliert - egal, ob bei Vasen, Dosen, Aschenbechern, Messerhaltern oder Schalen, erläuterte Volker Zelinsky. Fast parallel zum kubistischen Ansatz habe sie einen harmonisch sanften Stil mit Wellenlinien und organischen Elementen entwickelt. Dies seien die Anfänge des "Organic Style" gewesen, der nach dem Zweiten Weltkrieg berühmt geworden sei. Vasen mit Öffnungen in Form eines Kleeblatts oder eines schmalen Ovals seien damals einzigartig gewesen und erst in den 1950er-Jahren in Mode gekommen.



Wie in den 20er-Jahren die Astern-Dekore das Markenzeichen des Hirschauer Steinguts waren, wurden dies Piffls Stricheldekore Anfang der 30er-Jahre. Gemeinsam mit Klaus Haußmann habe er bisher 29 verschiedene Stricheldekore identifizieren können, sagte Zelinsky. Dabei werden in Handmalerei sehr viele Farbstriche nebeneinander gesetzt, so dass sie nur bei extremer Fokussierung als Einzelstrich erkennbar sind.



Die Stricheldekore seien äußerst innovativ gewesen und in den Folgejahren von den Wettbewerbern nachgemacht worden. Wie modern sie sind, zeigten Vergleiche mit der "Minimal Art" eines Sol de Witt und Objekten der Konkreten Kunst im Museum in Ingolstadt.



Die Freundinnen Fischer und Piffl hätten die Abstraktion in die Oberpfalz gebracht. Das Schicksal der beiden sei extrem unterschiedlich verlaufen. Fischer war als überzeugte Künstlerin, die nur Unikate schaffen wollte und auf jegliche Multiplikation verzichtete, bis ins hohe Alter in ihrer Werkstatt in Graz kreativ. Piffl starb tragisch bereits mit 28 Jahren an einer Lungenkrankheit.



In einer Vitrine sind auch Exponate von Eva Schulz-Endert zu sehen. Da Zelinsky der Nachweis über ihre Arbeit in Hirschau erst im Frühsommer gelungen ist, konnte die Ausstellung nicht ausgedehnt werden. Zelinsky hofft, ihr Werk zu dokumentieren, wie auch das von Erich Krause und Mirene Schmidt, in den 30er-Jahren ebenfalls in Hirschau tätig. Er bleibe hier am Ball. Der Festspielverein habe es ermöglicht, zur Ausstellung einen Katalog zu erstellen. (u)

Hirschau. Unter dem Motto "Vasen-Kunst" wurde die Schau am Freitag in der Alten Mälzerei eröffnet. Zur illustren Gästeschar von Hausherr und Festspielvereins-Vorsitzendem Hans Drexler gehörten neben Sponsoren und Leihgebern anerkannte Keramik-Experten wie Pfarrer Klaus Haußmann und Michael Popp. Letzterer war es, der die Hirschauer 2004 mit seiner Keramikausstellung aus ihrem "Steingut-Dornröschenschlaf" geweckt und den Anstoß gegeben hatte, sich des bedeutenden Kapitels ihrer Wirtschafts- und Kulturgeschichte zu erinnern. Dass die Steingutfabriken in ihrer Blütezeit Weltfirmen und mit zeitweise 500 Beschäftigten ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Hirschau waren, wurde einer breiten Öffentlichkeit schnell bewusst. Weniger galt dies aber für die kulturelle Bedeutung. Auf diese machte Popp vergangenes Jahr mit der Ausstellung "Siegfried Möller" aufmerksam.Volker Zelinsky war einer der Experten, der ihn dabei unterstützte. Er arbeitete an einer Dissertation über "Die Gebrauchskeramik des Carstens-Konzerns" und war dabei auf die Namen zweier weiterer in Hirschau tätigen Entwerferinnen gestoßen - Helene Fischer und Maria Piffl. Drexler bekannte, dass die Doktorarbeit ihn auf die Idee brachte, Volker Zelinsky mit dem Festspielverein das Arrangieren einer Ausstellung mit Objekten der beiden Künstlerinnen zu ermöglichen.Das kulturelle Engagement des Vereins beschränke sich nicht auf die Stückl-Festspiele und Mitwirkung bei der Kirwa. Drexler betonte aber auch, dass der Verein nicht jedes Jahr derartige Ausstellungen auf die Beine stellen könne. Seine Anspielung, die jetzige Hirschauer Ausstellung könnte eventuell in Österreich eine Fortsetzung finden, hatte einen guten Grund. Unter den Gästen war auch Helene "Mau" Fischers Nichte und Nachlassverwalterin Andrea Troup aus Steyr/Österreich.Bürgermeister Hermann Falk sah in der Erforschung der Geschichte der Steingutfabriken zugleich eine Vertiefung der Kenntnisse über die Stadtgeschichte. Die Ausstellung mache deutlich, dass in Hirschau nicht nur Massenware, sondern anspruchsvolle Kunstkeramik produziert wurde. Neben den bereits bekannten Künstlern Siegfried Möller und Eva Zeisel ließen sich dank der Zelinsky-Recherchen weitere sechs in Hirschau ab 1930 tätigen Künstler nachweisen. Helene Fischer und Maria Piffl hätten eine neue künstlerische Periode eröffnet. Die Ausstellung sei ein kulturelles Highlight.Als "mehrstufigen Krimi" bezeichnete Volker Zelinsky das Recherchieren nach Maria Piffl und Helene "Mau" Fischer. Im Falle Piffl, deren Name im Carstens-Katalog Georgenthal genannt war, sei er durch Zufall im Internet auf die richtige Familie gestoßen. Das Auffinden des Nachlasses von Helene Fische sei monatelang erfolglos geblieben, bis sich eines Tages Andrea Troup meldete, die nach 40 Jahren in England nach Steyr zurückgekehrt war. Die Firma Carstens sei mit zehn Steingutwerken in Deutschland die klare Nummer 2 gewesen. Der Marktführer Villeroy & Boch habe meist den Erfolg neuer Trends auf dem Markt abgewartet, bis diese in Produktion gingen.Carstens dagegen habe jungen Absolventen von Kunstgewerbeschulen und Kunstakademien sofort nach dem Studium die Übernahme von Entwurfsverantwortung übertragen. Daher seien Formen und Dekore bei Carstens meist moderner und zu über 60 Prozent abstrakter gewesen als die der Konkurrenz. Bezüglich der Abstraktion seien die Entwürfe Fischers und ihrer Nachfolgerin Zeisel auf europäischem Niveau einzustufen. Der schnelle Wechsel an Entwerfern habe den Wettbewerb unter den einzelnen Carstens-Werken befeuert.