Die Verbandskläranlage in Theuern ist in die Jahre gekommen. 25 sind es - höchste Zeit, die Einrichtung modernen Erfordernissen anzupassen. Sie soll mehr Platz bekommen. Und künftig effizienter arbeiten.

Die Klärtrocknungsanlage in Schwandorf

Schwandorfs Oberbürgermeister Andreas Feller hat den symbolischen Startschuss für den Bau der Klärschlammtrocknungsanlage gegeben. Das 16-Millionen-Projekt des ZTKS soll in 15 Monaten in Betrieb gehen. Mit der Anlage wird das wesentliche Ziel des Zweckverbands Thermische Klärschlammverwertung Schwandorf (ZTKS) verwirklicht.

Höchstens 20 Lastwagen am Tag sollen Klärschlamm an- und getrocknetes Material abtransportieren. Die Anlage entsteht auf einem Grundstück des Zweckverbands Müllverwertung Schwandorf (ZMS). Dieser ist ebenfalls Mitglied im ZTKS, führt die Geschäfte und wird die Anlage betreiben. Im Juni 2018 soll der Hochbau abgeschlossen sein, dann beginnt die Montage des Bandtrockners. Die Anlage wird eine Kapazität von 50 000 Tonnen haben (ch).

Der ZTKS Im Zweckverband Thermische Klärschlammverwertung Schwandorf (ZTKS) haben sich bislang 29 Kläranlagenbetreiber aus den Landkreisen Schwandorf, Amberg-Sulzbach, Neustadt/Waldnaab und Regensburg zusammengeschlossen.



Weitere Anträge liegen vor: Beitreten wollen nun auch die Stadt Landshut und der Markt Beratzhausen. Die ZTKS-Versammlung muss darüber noch entscheiden. Mit den Beitritten wäre die neue Anlage auf dem ZMS-Gelände ausgelastet, teilte ZTKS-Geschäftsführer Thomas Knoll auf Nachfrage der Oberpfalz-Medien mit. Eine Erweiterung hier sei nicht möglich. Die Trocknungsanlage wird den Wassergehalt im Schlamm von 75 auf 10 Prozent senken. Das Trocknungsgut soll dann im Zementwerk Burglengenfeld verbrannt werden.



Eine Verbrennung im Müllkraftwerk Schwandorf ist nicht vorgesehen und technisch auch nicht möglich. Über kurz oder lang wird der getrocknete Schlamm in einer Monoverbrennungsanlage entsorgt werden müssen, dann kann auch Phosphor als Dünger aus der Asche zurückgewonnen werden. (ch)

Kümmersbruck. Ein Anbau an die bestehenden Kläranlagen-Gebäude wardes Zweckverbands zur Abwasserbeseitigung der Stadt Amberg und der Gemeinde Kümmersbruck unter Regie von Bürgermeister Roland Strehl im Kümmersbrucker Rathaus.Nachdem Bautechniker Ernst Kätzlmeier (H und F Architekten Amberg) über die geplante Erweiterung informiert hatte, widmete sich Professor Markus Brautsch vom Institut für Energie und Technik (IfE) an der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH) Amberg-Weiden dem Gesamtenergiekonzept für die Verbandskläranlage Theuern.Für die nächsten zwei Jahre soll ein konkreter Handlungsleitfaden erstellt werden, der die Kläranlage effizienter und damit wirtschaftlicher macht. "Zug um Zug" soll nach Auffassung des Experten dabei vorgegangen werden. Brautsch zeigte das am Beispiel des Blockheizkraftwerks (BHKW) Roth bei Nürnberg. Am Anfang seien Analysen des Energiebedarf nötig. Weitere Schritte seien Möglichkeiten zur Energieeinsparung und die technische Machbarkeit der Energieeffizienzsteigerung.Eine Optimierung der Energieversorgung stehe ebenso auf der Agenda. Brautsch empfahl, mindestens vier unterschiedliche Betriebsformen und -strategien zu prüfen, um die Wirtschaftlichkeit optimal zu erhöhen: "Wirtschaftlich arbeitet die Kläranlage dann, wenn das Zusammenspiel funktioniert", lautet Brautschs Credo. Die genannten Faktoren, die dabei eine Rolle spielen, sollen in der Umsetzung alle wissenschaftlich begleitet werden. Stefan Trettenbach informierte die Räte über neue, verschärfte Gesetze bei der Klärschlammentsorgung. Am 2. Juni sei die neue Düngemittelverordnung in Kraft getreten. Mit ihr wolle der Gesetzgeber vorsorglich die "bodenbezogene Verwertung" von Klärschlamm bei größeren Kläranlagen (50 000 Einwohner) verbieten: Das Klärwerk Theuern falle unter diese neuen Vorschriften.Die Düngemittelverordnung sieht laut Trettenbach im Wesentlichen Einschränkungen beim Einsatz organischer Düngemittel vor. Dazu zähle der kommunale Klärschlamm. Auch in der landwirtschaftlichen Entsorgung von Klärschlamm und seiner Kompostierung gebe es inzwischen große Einschränkungen.