Amberg-Sulzbach. Auf Anregung des Bayerischen Bauernverbandes hatte sich Bundestagsabgeordneter Alois Karl zu einem Fachgespräch mit den Kreisobleuten Peter Beer und Michael Gruber sowie den Kreisbäuerinnen Brigitte Trummer und Sieglinde Hollweck getroffen.

Nach einer Pressemitteilung zu diesem Termin ist es Karl ein Anliegen, dass die Bürger den Wert der Bauern, landwirtschaftlicher Produkte und gesunder Lebensmittel wieder mehr schätzen. Die Sparsamkeit der Deutschen beim Lebensmittel-Kauf übe über die großen Handelsketten enormen Druck auf die Erzeuger aus. Der Neumarkter Kreisobmann Michael Gruber verlangte Wertschätzung von Politik und Gesellschaft: "Wir wollen eine sachliche Diskussion über landwirtschaftliche Fragen. Polemik, wie die ,Bauernregeln' von SPD-Umweltministerin Barbara Hendricks, sind keine gute Basis."Mit der Forderung nach Fortführung der Direktzahlungen an die Bauern hätten die Landwirtschafts-Vertreter bei Karl offene Türen eingerannt, heißt es im Pressetext. Diese Mittel hätten vielen Betrieben in Krisenzeiten bis zu 50 Prozent ihrer Einnahmen gesichert und damit einer Verödung ganzer Landstriche entgegengewirkt. Die CSU habe sich bereits klar zur Fortführung bekannt.Das umstrittene Pflanzenschutzmittel Glyphosat hält Michael Gruber für unverzichtbar. Aus Sicht der meisten Experten sei der gezielte Einsatz angemessen. Sollte man nach einer Abwägung von Fakten zu einer anderen Einschätzung kommen, brauche man eine EU-weite Regelung - "an die wir uns halten werden". Amberg-Sulzbachs Kreisbäuerin Brigitte Trummer verwies auf die Einschätzung des Bundesinstituts für Risikobewertung. Der müsse man doch vertrauen können.Zum Thema soziale Absicherung der Bauern wies Karl darauf hin, dass der Bund jährlich die agrarsoziale Sicherung mit rund vier Milliarden Euro an Zuschüssen unterstütze. Er verwies auf die Reform der Erbschaftssteuer und darauf, dass die CSU eine Wiedereinführung der Vermögenssteuer ablehne. Sieglinde Hollweck wies darauf hin, dass viele Bäuerinnen nach ihrer ersten Schwangerschaft nicht mehr in ihren Beruf zurückkehrten, sondern sich um Kinder, Haus und Hof kümmerten. Karl erinnerte hier an die Mütterrente - und daran, dass die CSU diese in der nächsten Wahlperiode noch erhöhen wolle.