Auch Regionalität braucht einen Markt. Global sollte er naturgemäß nicht sein, selbst wenn Metropole schwer danach klingt. Hiesigen Anbietern erschließen sich neue Möglichkeiten.

Gemeinsame Dachmarke

Vor Ort ansetzen

Amberg-Sulzbach. Die Mitgliedschaft des Landkreises in der Metropolregion Nürnberg hat sich vertieft. Im April trat der Projektverein Regionalentwicklung Amberg-Sulzbacher Land dem Marketing-Verbund "original regional" bei. Unter diesem Label werden lokale Besonderheiten der ländlich strukturierten Gegenden der Metropolregion vernetzt. Sie können sehr unterschiedlicher Natur sein.Wie vielfältig, das wurde am Montag im Landratsamt deutlich. Dort hatten sich bäuerliche Direktvermarkter, Vertreter des Nahrungsmittel-Handwerks, Kleingewerbler sowie Repräsentanten von Behörden und Verbänden zusammengesetzt. Auch Isabel Lautenschlager, Geschäftsführerin des Naturparks Hirschwald, war beispielsweise mit dabei, um zu unterstreichen, wie weit der diesem Konzept zugrunde gelegte Begriff von Regionalität angelegt ist.Landrat Richard Reisinger (CSU) hatte die Runde in seiner Eigenschaft als LAG-Vorsitzender (Lokale Arbeitsgruppe Regionalentwicklung) zusammengetrommelt, um für "original regional" zu werben. Die detaillierte Vorstellung übernahm Christa Standecker, Geschäftsführerin der Metropolregion Nürnberg, die 3,5 Millionen Menschen in Ober-, Mittel- und Unterfranken sowie der nordwestlichen Oberpfalz erfasst. Dieser Verbund, so Standecker, repräsentiere seinem Anspruch nach gleichermaßen Urbanität im Raum Nürnberg-Fürth-Erlangen, aber auch ausgedehnte ländliche Gebiete. Funktionierende wechselseitige Beziehungen zwischen diesen Polen gelten als Garant für nachhaltige Entwicklungsperspektiven.Das Amberg-Sulzbacher Land ist als 28. Mitglied "original regional" beigetreten, rund 1500 Anbieter aus der Metropolregion vereinigt dieses Label. Das sind beispielsweise die "Gärtnerstadt Bamberg", das "Bierland Oberfranken", die "Fränkische Moststraße" oder der "Kalchreuther Kirschgarten". Die Vorgaben des Dachmarken-Labels haben den Charakter einer Selbstverpflichtung.Als Kriterien werden unter anderem Regionalbewusstsein und regionale Herkunft, ein von industrieller Massenproduktion abgesetztes Qualitätsbewusstsein und kurze Wege definiert. Vor diesem Hintergrund sah Standecker die im Landratsamt versammelte Runde als nahezu idealtypisch zusammengesetzt an. Machte jedoch unmissverständlich klar: "Initiative müssen Sie zeigen." Dann könne "original regional" sein Marketing-Instrumentarium zur Verfügung stellen und sich beispielsweise das Amberg-Sulzbacher Land über dieses Label in die Consumenta oder den Nürnberger Christkindlmarkt einbringen. Koordinatorin im Landkreis ist LAG-Geschäftsführerin Maria Schmalzl.Schnell wurde in der Diskussion deutlich, dass auf sie viel Arbeit zukommt. So stellte sich die Frage, ob das Amberg-Sulzbacher Land innerhalb von "original regional" einen charakteristischen Schwerpunkt herausarbeiten soll? Oberpfalz und die Kartoffel beispielsweise, ländliche Kulinaria etwa oder kulturlandschaftliche Besonderheiten.Die Bäckerin Ruth Herbst (AS-AM-Brot) sprach einen weiteren wunden Punkt an. So seien bisher aller Versuche gescheitert, als Anbieter qualitativ hochwertiger Produkte aus der Region sich gemeinsam in einer Art Messe im eigenen Herkunftsgebiet zu präsentieren. Sie appellierte deshalb, dass bäuerliche Direktvermarkter und das Nahrungsmittel-Handwerk sich weniger als Konkurrenten, sondern als aufeinander angewiesene Partner zu verstehen hätten.