Amberg-Sulzbach. Drei Tage vor der Bundestagswahl sind interne E-Mails aus dem Führungszirkel der Oberpfälzer AfD aufgetaucht, die zeigen, wie die Partei im Sommer 2016 mit einer Funktionärin aus dem Kreisverband Amberg-Neumarkt umgegangen ist, die den Holocaust geleugnet und bekannt hat, Antisemitin zu sein. Das Internetportal Regensburg-Digital berichtete am Donnerstag zuerst über den Mailverkehr. Mittlerweile liegen Kopien der zitierten Schriftstücke auch Oberpfalz-Medien vor. Die AfD-Funktionärin gehörte dem Vorstand des Kreisverbands Amberg-Neumarkt an. Ende August 2016 trat sie auf Drängen ihrer Vorstandskollegen zurück. Kreisvorsitzender Oliver Rödel teilte den Parteimitgliedern damals in einem Rundschreiben mit, der Schritt sei "aus persönlichen Gründen" erfolgt.

Über die wahren Hintergründe ließ er die Adressaten im Unklaren. Stattdessen dankte er der ehemaligen Mitstreiterin: Sie habe "großes Engagement für die AfD gezeigt, was Respekt und Anerkennung verdient". Konkret hatte sich das geschasste Mitglied des Kreisvorstands an der Diskussion um antisemitische Strömungen im AfD-Landesverband Baden-Württemberg beteiligt. Dabei hatte die Frau für den wegen seiner judenfeindlichen Schriften unter Druck geratenen AfD-Landtagsabgeordneten Wolfgang Gedeon Partei ergriffen. Der Schlagabtausch per E-Mail zwischen ihr und ihren Parteikollegen gipfelte darin, dass sie den Holocaust leugnete und schrieb, sie sei stolz Antisemitin zu sein.Kreischef Werner Meier erklärte auf Anfrage, er könne versichern "dass Rassismus, insbesondere Antisemitismus, in der AfD keinen Platz hat". Im Einzelfall wolle er jedoch nicht ausschließen, "dass es einzelne Mitglieder gibt, welche antisemitischem Gedankengut anhängen". Gerade in der Anfangszeit der Parteigründung könne hier eine vorschnelle Aufnahme erfolgt sein.___Weitere Informationen im Internet: