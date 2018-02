Hackschnitzel- oder Pellets- heizung: An dieser buchstäblich brennenden Frage entzündet sich im Bauausschuss des Landkreises eine kleine Debatte. Richtig hoch lodert das Feuer nicht, aber die Diskussion wärmt das Thema Nachhaltigkeit und Rohstofflage in Amberg-Sulzbach mal wieder auf.

Amberg-Sulzbach. Es ging am Montagnachmittag um das Dienstgebäude an der Adalbert-Stifter-Straße, in das das Gesundheitsamt umziehen wird. Es soll im Zuge seiner Generalsanierung eine neue Wärmeversorgung erhalten. Ursprünglich, als hier noch Asylbewerber einquartiert waren, war eine Gasbrennwertheizung geplant. Mit der neuen Nutzung für die Gesundheitsbehörde stellte der Kreistag dann im April vergangenen Jahres die Heizungsfrage zurück, um die Wirtschaftlichkeit noch einmal zu beurteilen. Aufgrund aktueller Einsparungen bei der Fassade von etwa 40 000 Euro und eines Tilgungszuschusses der KfW von rund 415 000 Euro, der bei einer Gasbrennanlage nicht zu bekommen wäre, schlug die Verwaltung eine Heizung mit Pellets vor. Der nachwachsende Rohstoff passt zum Leitbild des Landkreises, war ein weiteres Argument, "was für unsere Nachhaltigkeitspolitik nicht unwesentlich ist", ergänzte Landrat Richard Reisinger in der Sitzung.Kreisrat Martin Weiß (FW) wies allerdings darauf hin, dass man "bei einem Landkreis mit 48 Prozent Waldanteil" auch Hackschnitzel berücksichtigen könnte, weil sie "das beste ökologische Verbrennungsmaterial sind, das wir hier vor Ort haben". Und Schmidmühlens Bürgermeister Peter Braun monierte, dass es in Amberg-Sulzbach keine Herstellung von Pellets gebe, diese müssten von außerhalb "hergekarrt werden". Allerdings von nicht so weit her - aus dem Fichtelgebirge, warf Kreisrat Martin Pöllath (FWS) ein, der "eine Lanze für die Pellets brechen" wollte.Ebermannsdorfs Bürgermeister Josef Gilch wünschte sich außerdem, die Hackschnitzel-Befürworter "sollen in der Öffentlichkeit bitte vertreten", dass die Ernte dieses Rohstoffs im Wald nur mit oft recht umstrittenen Harvestereinsätzen gehe. Hubert Saradeth vom Gebäudemanagement des Landkreises wies außerdem darauf hin, dass das Hackschnitzel-Thema wegen eines nötigen Bunkers, der erst gebaut werden müsse, schwierig sei. Ein Pelletsreservoir dagegen lasse sich "einwandfrei unterbringen". Am Ende stimmte der Ausschuss einstimmig für diese Lösung.