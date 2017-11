Theuern. Ein Gedankenaustausch auf überregionaler Ebene bietet sich vor allem an, wenn Flächenlandkreise in unmittelbarer Nachbarschaft vergleichbare Strukturen aufweisen. Deshalb traf sich die SPD-Kreistagsfraktion mit ihrem Pendant aus Bayreuth in Theuern. Den Gästen aus Oberfranken wurde zudem das ZEN in Ensdorf vorgestellt. Als einen gemeinsamen Schwerpunkt bezeichneten die Fraktionsvorsitzenden Karl Lothes (Landkreis Bayreuth) und Winfried Franz (Amberg-Sulzbach) die Verkehrsverbünde wie den VGN.

Gemeinsamer Weg Beim Besuch der SPD-Kreistagsfraktion aus Bayreuth stand auch eine Besichtigung des Kulturschlosses Theuern auf dem Programm. Vor dem gemeinsamen Abendessen mit der Amberg-Sulzbacher SPD-Fraktion präsentierte Richard Gaßner, Vorsitzende des Fördervereins ZEN in Ensdorf, das Netzwerk zu Energie und Nachhaltigkeit und damit verbundene Maßnahmen wie Stromsparcheck, Repair-Café, Grüne Hausnummer. Ebenso ging er auf das Zusammenwirken von Landkreis, Klimaschutzkoordinator und ZEN ein. Die Einbindung möglichst vieler Akteure, der Bürger und der Kommunen, sei die eigentliche Triebfeder für Klimaschutz und nachhaltige Energiewirtschaft. Am Beispiel der E-Mobilität ließe sich verdeutlichen, wie eng Rahmenbedingungen, Industrie, Handel, Kommunen und Bürger aufeinander abgestimmt sein müssen. Regelmäßige kooperative Klausuren wollen beide Fraktionen fortsetzen, um möglichst viele Möglichkeiten der überregionalen Zusammenarbeit anzustoßen und zu nutzen. (exb)

Eine angemessene Anhebung der staatlichen Zuschüsse für die öffentlichen Zweckverbände im Nahverkehr sei notwendig, eine weitere Senkung sei nicht nachvollziehbar, so die einhellige Meinung. Kreisrat Richard Gaßner betonte, man müsse darauf achten, Preiserhöhungen im Tarifsystem der Bahn nicht auf regionaler Ebene in den lokalen Verkehrsräumen automatisch an den Fahrgast weiterzugeben. Durch eine kundenorientierte Preispolitik könne man die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel letztlich attraktiver gestalten. Die Situation an den Bahnhöfen, die genaue Betrachtung der Ausweitung des S-Bahn-Netzes unter Beachtung des damit verbundenen Nachteils für den Schnellverbindungszeittakt in die Ballungsräume aus Sicht der Berufspendler wurde ebenfalls erörtert. Die Bahnschnellverbindungen der Regionalexpress-Züge müssen mit mehr Garnituren ausgestattet werden, um der steigenden Zahl von Berufspendlern und Fahrgästen gerecht werden, forderten Lothes und Franz. Letzterer zeigte am Beispiel Neukirchen auf, welche kommunale Kostenlast mit der Sanierung von Bahnbrücken verbunden sei. Hinsichtlich des Nadelöhrs Bahnüberführung im Süden von Neukirchen komme man trotz aktiver Beteiligung des Landkreises nicht so recht voran, bedauerte er.