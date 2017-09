Bei der Bundestagswahl am Sonntag gilt für die Gemeinden Kümmersbruck und Neukirchen: Überblick behalten! Die Wahlberechtigten dort stimmen nicht nur über den deutschen Bundestag ab, sondern auch bei zwei Bürgerentscheiden.

Kümmersbruck/Neukirchen. (pnav/pmst) In Kümmersbruck entscheiden die Einwohner darüber, ob die Westumgehung in kommunaler Sonderbaulast der Gemeinde gebaut werden soll. Damit dabei keine Stimmzettel durcheinander geraten, sind diese farblich gekennzeichnet: Der für die Bundestagswahl ist weiß, der für den Bürgerentscheid gelb. Die Wahlhelfer vor Ort achten darauf, dass diese wichtigen Dokumente nicht in die falsche Wahlurne kommen. Sollte dies doch einmal passieren, zählt die Stimme trotzdem. Nachdem die Wahllokale um 18 Uhr geschlossen wurden, zählen die Helfer zunächst die Bundestagswahl aus. Im Anschluss ist der Bürgerentscheid an der Reihe. Mehr Wahlhelfer erfordert das in Kümmersbruck übrigens nicht. Auch der Wahlvorstand kümmert sich in einer Doppelfunktion um beides.Erste Prognosen können auf der Homepage der Gemeinde ab 20 Uhr unter der Rubrik Wahlen verfolgt werden. Das amtliche Endergebnis ist erst am folgenden Montag, 25. September, um 15 Uhr zu erwarten und hängt dann im Rathaus aus.Der mögliche Bau eines Supermarktes sorgt in Neukirchen für Zündstoff. Gleich zu zwei Entscheiden sollen die Bürger Stellung beziehen. Auf Initiative des Gemeinderates entscheiden sie zunächst darüber, ob Planungen für einen Laden an der Etzelwanger Straße aufgenommen werden sollen. Bei der zweiten Abstimmung geht es darum, ob das Wohngebiet und die landwirtschaftlichen Nutzflächen an der Etzelwanger Straße bestehen bleiben sollen und somit kein Einkaufsmarkt entsteht. Dieser Entscheid geht von einer Unterschriftenaktion der Bürger aus. Da beide Begehren in gegensätzliche Richtungen zielen, gibt es zur Absicherung zusätzlich noch eine Stichfrage: "Sind Sie für oder gegen einen Einkaufsmarkt?" Die Bürgerentscheide werden wie getrennte Stimmzettel behandelt, deshalb haben auch einzelne Kreuze ihre Gültigkeit. Nur wenn es zu einem widersprüchlichen Ergebnis kommen sollte (Mehrheit für beide), wird die Stichfrage gewertet.Am Sonntag wird für Bundestag und Einkaufsmarkt im selben Wahllokal abgestimmt. Urnen und Wahlscheine unterscheiden sich farblich. Durch die steigende Zahl an Briefwählern kann sich die Auszählung verzögern. In Neukirchen beginnt man wie in Kümmersbruck zuerst mit der Bundestagswahl, bevor gegen 19.30 Uhr die Auswertung der Bürgerentscheide beginnt. Vorläufige Ergebnisse können anschließend auf der Homepage der Gemeinde nachgelesen werden.