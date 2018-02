Amberg-Sulzbach. Nicht nur die Nachfolgeregelung für den Vize-Landrat gab es am Donnerstagabend im Gasthaus Steinköppl für die Landkreis-CSU zu regeln, auch die Frage der Listenkandidaten für den Land- und den Bezirkstag stellte sich an diesem Abend. Nachdem sich der Kreisverband Amberg bereits vorab auf den Landkreis-JU-Vorsitzenden Henner Wasmuth für den Bezirk und CSU-Stadtrat Thomas Bärthlein einhellig festgelegt hatte, tat dies nun auch Landkreis CSU. Auch hier votierten am Donnerstag die Teilnehmer widerspruchslos für Wasmuth und Bärthlein.





"Wir waren uns schon vorher in den beiden Kreisverbänden einig, dass wir gemeinsame Listenkandidaten ins Rennen schicken wollen", sagte der Amberger CSU-Kreisvorsitzende, Stefan Ott, am Freitag.Bewusst sei die Auswahl der Bewerber zustande gekommen: Sprich, während der Direktkandidat für das Maximilianeum, Harald Schwartz, der Landkreis-CSU entstamme, gehöre Tomas Bärthlein dem Kreisverband Amberg an. Analog werde beim Bezirkstag verfahren. Direkt trete hier aus Amberg Martin Preuß an, über die Liste werde sich Henner Wasmuth aus Pürschläg (Gemeinderat in Illschwang) versuchen, Vorsitzender der Jungen Union im Landkreis.Eine Lösung, hinter der auch der Amberg-Sulzbacher CSU-Kreisverband uneingeschränkt steht. Das versicherte am Freitag auf Nachfrage der dortige Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Harald Schwartz.