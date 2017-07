Amberg-Sulzbach . Die CSU-Kreistagsfraktion hat das Ziegelwerk von Leipfinger-Bader (LB) in Schönlind besucht. Dabei tauschten sich die Kommunalpolitiker laut Pressemitteilung mit LB-Chef Thomas Bader über die Entwicklung des Standorts und die Rolle der Politik für die Bauwirtschaft aus. Außerdem vereinbarten sie, sich gemeinsam für einen Ausbau der Kreisstraße AS 6 einzusetzen, denn sie fungiert als Zubringer zur B 85.

Produktion verdoppelt

Bauen viel zu teuer

"Wir brauchen leistungsfähige Verkehrswege", sagte Fraktionsprecher Stefan Braun. "Die AS 6 ist für die Menschen und die Wirtschaft hier ein Nadelöhr, das die Anbindung an das überregionale Straßennetz erschwert. Vor allem der erste Abschnitt von Schönlind bis Weißenberg muss verbessert werden."Landrat Richard Reisinger habe bereits seine Unterstützung für das Vorhaben zugesagt. Die Verbreiterung der einspurigen Bahnunterführung in Schönlind hat der Bauausschuss des Kreistags bereits beschlossen, weil das schmale Bauwerk eine Gefahrenstelle für den Auto- und Lastwagenverkehr um das Ziegelwerk ist. "Die CSU möchte weiter dranbleiben, um eine zügige Lösung mit der Deutschen Bahn zu erreichen", sagte Braun.Der LB-Standort entwickelt sich laut Bader sehr positiv. "Wir fühlen uns wohl in Schönlind und haben das Werk gut aufgestellt." Das Unternehmen habe in den vergangenen Jahren stark in die technische, energetische und ökologische Verbesserung der Produktionsanlagen und die Sanierung des Lagerplatzes investiert. An sieben Tagen in der Woche werden im Zwei- und Dreischichtbetrieb mit 27 Mitarbeitern Qualitätsmauerziegel hergestellt. "Wir haben die Produktion seit der Übernahme der Ziegelei Merkl im Jahr 2013 mittlerweile verdoppelt", sagte Bader. Das Ergebnis seien Ziegel, welche die verschärften Vorgaben zur Energieeinsparung der Zukunft erfüllten. "Der Wirtschaftsstandort Amberg-Sulzbach spielt eine wichtige Rolle für die bayerische Bauwirtschaft. Wir sehen hier sehr gute Zukunftsaussichten für weiteres Wachstum in Nordbayern."Leipfinger-Bader berät außerdem Kommunen bei der Planung von Bauprojekten, damit Städte und Gemeinden öffentliche Vorhaben möglichst günstig und gleichzeitig ökologisch sinnvoll umsetzen können. Damit das auch künftig möglich ist, muss die Politik laut Bader einen fairen Rahmen vorgeben: "Wir laufen Gefahr, dass Bauen wegen immer strengerer Vorgaben, die kaum mehr zusätzliche Energieeinsparung bringen, viel zu teuer wird. Das kann sich unsere Gesellschaft nicht leisten."Leipfinger-Bader produziert in fünfter Generation mit Hauptsitz in Vatersdorf bei Landshut. 160 Mitarbeiter stellen jährlich Ziegel für etwa 6000 Wohneinheiten her. Neben dem Stammwerk und der Ziegelei in Schönlind gibt es ein weiteres Werk bei Mainburg.