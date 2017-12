Illschwang. Jamaika-Sondierungen, Solidaritätszuschlag, Gymnasialreform. Neben dominanten politischen Themen wie diesen scheinen die auf Landkreis-Ebene häufig unterzugehen, obwohl diese für die Bürger vor Ort wichtig sind. Deshalb initiierte der Kreisverband der Jungen Union die Veranstaltung "Politik vor Ort". Dabei konnten sich politisch Interessierte im Hopfen-stadl in Illschwang bei den JU-Kreisräten Patrick Fröhlich, Michael Mertel, bei Bürgermeister Dieter Dehling und Landrat Richard Reisinger informieren.

Michael Mertel referierte über die Arbeit als Kreisrat, aber auch im Jugendhilfeausschuss und im Zweckverband Nahverkehr sowie über Zusammensetzung und Aufgaben des Kreistags. Dieter Dehling, Bürgermeister von Illschwang und Kreisrat, informierte über die Situation in seiner Gemeinde. "Wir werden 2018 ein neues Baugebiet erschließen und sind somit für die Zukunft bestens gerüstet", sagte er. "Außerdem haben wir den Breitbandausbau massiv vorangetrieben." Der CSU-Ortsvorsitzende von Sulzbach-Rosenberg, Patrick Fröhlich, ging auf die Arbeit des Kreisverbands ein und erklärte, wie die Kreistagsliste zusammen kommt. "Die CSU ist die einzige Partei in Amberg-Sulzbach, die wirklich flächendeckend vertreten ist. Es ist uns ein großes Anliegen, dass jeder Teil des Landkreises und jede Gemeinde eine adäquate Vertretung innerhalb der CSU und innerhalb des Landkreises haben." Landrat Richard Reisinger sprach über die Aufgaben, Projekte und Liegenschaften des Landkreises: "Besonders im Bereich der Schulen kommt auf uns eine erhebliche Aufgabe in Form von Generalsanierungen zu. Darüber hinaus gilt es, diese für das digitale Zeitalter zu rüsten. Diese Aufgabe werden wir voll Zuversicht meistern", betonte er.Abschließend gab es noch eine Führung im Hopfenstadl. Vorsitzender Lorenz Geitner informierte über die Geschichte des Hopfenanbaus und des Museums.