Ein Kindergarten, der saniert werden muss. Ein Träger, der die Kosten für die Generalsanierung nicht bezahlt. Eine Gemeinde, die diese jetzt in Eigenregie schultern muss: Auf die Kommunen kommen neue Aufgaben zu. Den katholischen Kindergarten Marienheim in Kastl trifft es als einen der ersten im Landkreis. Er wird kein Einzelfall bleiben.

Amberg-Sulzbach. Das Gebäude in der Alten Hohenburger Straße ist baufällig und muss saniert werden. Der Träger, die Diözese Eichstätt, wird sich aber an den Kosten nicht beteiligen. Bürgermeister Peter Braun wurde auf eine neue diözesane Zuschussrichtlinie vom Oktober 2016 verwiesen: Demnach soll es keine Förderungen mehr von Neubauten und Generalsanierungen geben.Zwei Millionen Euro wurden als Summe veranschlagt, die der neue Kindergarten kosten soll. "Das sind keine Schönheitsreparaturen mehr, sondern da geht es ums große Ganze", sagte Braun. "Das wird ein Top-Gebäude und das schenken wir letztlich der Kirche."In einem Gespräch mit der Diözese sei deutlich geworden, dass es keinen Verhandlungsspielraum gibt. In einem Treffen mit Ordinariatsrat Rainer Kastl in Kastl sei immerhin noch eine 25-jährige zweckgebundene Nutzungsdauer ausbedungen worden. "Die Kirche hat sich bewegt, aber nicht auf der Kostenseite", sagte Braun.In einem Interview mit dem BR-Magazin Quer vergangene Woche begründete Kastl diesen Schritt mit der Zukunft: "Der Aufbau von Kita und Krippenplätzen liegt eindeutig bei den Kommunen. (...) Wir haben bereits 2015 erste Hochrechnungen vorgenommen, die lauteten, ab dem Jahr 2017/2018 gerechnet, dass wir während der nächsten fünf bis zehn Jahre einen Sanierungsbedarf bei katholischen Kindertageseinrichtungen haben in Höhe zwischen fünf bis zehn Millionen Euro. Nur für die Kindergärten. Das muss den Kindergärten zuliebe finanzsicher geplant sein."Der Kindergarten Marienheim in Kastl wird kein Einzelfall bleiben. In Kümmersbruck steht das Schicksal der Einrichtung St. Raphael noch in den Sternen. "Wir werden alles dafür tun, dass es für die Beschäftigten als auch für die Kinder nahtlos weitergeht", verspricht Bürgermeister Roland Strehl. Hinter den Kulissen jedoch schmiedet die Gemeinde in enger Abstimmung mit der Kirchenstiftung bereits erste Pläne, um die Sanierung des 50 Jahre alten Gebäudes oder vielleicht sogar einen Neubau schultern zu können."Alle Optionen sind offen", sagte der Kümmersbrucker Pfarrer Wolfgang Bauer, der die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde schätzt. Schon bisher habe die Kommune den Kindergarten unterstützt, indem sie beispielsweise Betriebskostendefizite trug. Bei der "mittelfristig anstehenden Sanierung" werde die Kirchenstiftung gemeinsam mit der Kommune nach Lösungsmöglichkeiten suchen. Diese würden auch gebraucht, denn die Diözese Regensburg, zu der St. Raphael gehört, hat ebenfalls ihre Zuschüsse erheblich reduziert. Eine schriftlich angeforderte Stellungnahme zu diesem Thema ging bislang nicht in der Redaktion ein.Nach Informationen unserer Zeitung wurde vor etwa einem halben Jahr den Kirchenstiftungen mitgeteilt, dass Verwaltungsaufgaben und Trägerschaften erheblich zurückgefahren werden sollen. Dabei gilt die Richtschnur: ein Kindergarten pro Pfarrei."Ein möglicher erster Schritt wäre, dass wir Eigentümer des Grundstücks werden, dann können wir mit den Planungen beginnen", sagte Strehl. Dazu wird dann auch gehören, einen neuen Träger zu finden.