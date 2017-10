Die blauen Sanitärcontainer im Hof sind schon länger verschwunden. Seit dem 1. Oktober ist die ehemalige Landwirtschaftsschule in der Adalbert-Stifter-Straße in Amberg auch offiziell keine Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge mehr, sondern von der Zuständigkeit der Regierung der Oberpfalz wieder in die Verfügungsgewalt des Landkreises übergegangen. Der baut dort bald um.

Die letzten Asylbewerber, die in dem Gebäudekomplex untergebracht waren, hat die Regierung sogar schon am 23. März verlegt. "Ein Teil von ihnen wurde dezentralen Unterkünften zugewiesen, der andere Teil wurde in die Dependance Bundeswehrkrankenhaus in Amberg verlegt", erklärt dazu Kathrin Kammermeier von der Pressestelle der Regierung. Die Unterkunft in der Adalbert-Stifter-Straße sei danach "auf standby gesetzt" worden, man habe also keine Asylbewerber mehr dort untergebracht. Die Übergabe an den Vermieter, den Landkreis, sei dann am 28. September erfolgt.Derzeit arbeiten dort im Obergeschoss 14 Beschäftigte des Kreisjugendamtes sowie einer der Technisch-taktischen Betriebsstelle für den Digitalfunk. Ab November sollen die Sanierungsarbeiten im Erdgeschoss beginnen, damit weitere Mitarbeiter des Jugendamtes und des Gesundheitsamts einziehen können.Der Umbau des restlichen Gebäudes steckt laut Landkreis-Pressesprecherin Christine Hollederer noch in der Planungsphase. Angestrebt ist eine energetische Sanierung sowie die Gewährleistung der Barrierefreiheit, die im bisherigen Gesundheitsamt nicht gegeben ist. Nach dem Umbau soll das gesamte Gesundheitsamt - 21 Beschäftigte - dort arbeiten.