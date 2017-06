Großenfalz. In Großenfalz trafen sich die Delegierten der Bezirke Oberpfalz, Oberfranken und Mittelfranken des Eigenheimerverbandes Bayern. Sulzbach-Rosenbergs Bürgermeister Michael Göth bezeichnete die Siedlergemeinschaften als wesentlichen Bestandteil der städtischen Gesellschaft. Sulzbach-Rosenberg weise wegen der hohen Geburtenrate in diesem Jahr rund 120 Bauplätze für junge Familien aus.

In ihrem Vortrag zum selbstgenutzten Eigenheim wies Verbands-Schatzmeisterin Christa Christ darauf hin, dass zu wenig bezahlbares Bauland, befristete Arbeitsverhältnisse und zu viel Leiharbeit den Wunsch vom Eigenheim platzen ließen. Der Verband setze sich daher für bezahlbaren Baugrund und steuerliche Anreize ein. Wesentlich sei die Abschaffung der "unsozialen, ungerechten und unberechenbaren Kosten der Straßenausbaubeiträge" sowie die Senkung der Grunderwerbssteuer. Die Energieeinsparverordnung müsse gelockert werden, da sie Baukosten in die Höhe treibe. In der nächsten Landesvorstandssitzung wird darüber beraten, ob wegen der Straßenbeitragsausbausatzung Klage eingereicht werden soll.