"Wir müssen an die Müllgebühren ran", machte Landrat Richard Reisinger unmissverständlich klar. Jahrelang seien sie gesunken und gesunken, jetzt sei eine Erhöhung unumgänglich. Dem stimmte der Umwelt- und Energieausschuss zu. Doch die Entscheidung darüber wird der Kreistag im Dezember treffen.

Wir konnten in der Vergangenheit ein bisschen vom Fettpolster leben, jetzt werden wir die Gebühren marktgerecht anpassen. Landrat Richard Reisinger

Die geplanten Gebühren in der Übersicht Die Erhöhung der Abfallgebühren sei unvermeidlich, machte Robert Graf, Leiter des Amtes für Abfallwirtschaft, deutlich. Er legte dem Umwelt- und Energieausschuss eine Gebührenkalkulation für die nächsten fünf Jahre vor. Demnach werde auf der Ausgabenseite von rund 29 069 600 Euro ausgegangen, bei den Einnahmen von 6 182 500 Euro ausgegangen. Somit seien circa 22 887 100 Euro auszugleichen.



Daraus ergebe sich eine Abfallgebühr von 1,65 Euro pro Liter Restmüll.Von 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2021 seien demnach folgende Jahresgebühren zu bezahlen:



50-Liter-Tonne: 82,44 Euro



60-Liter-Tonne: 99,00 Euro



80-Liter-Tonne: 132,00 Euro



120-Liter-Tonne: 198,00 Euro



240-Liter-Tonne: 396,00 Euro



770-Liter-Großbehälter: 1270,44 Euro



1100-Liter-Großbehälter: 1815,00 Euro



Restmüllsack: 5,50 Euro pro Stück

Amberg-Sulzbach. 2003 waren die Müllgebühren nach Angaben des Landrats auf einem Rekordniveau, seitdem sind sie gesunken. Detaillierte Zahlen legte Robert Graf, Leiter des Amtes für Abfallwirtschaft, dem Ausschuss bei dessen Sitzung am Montagnachmittag vor. 2003 war für die 60-Liter-Tonne ein Jahresbeitrag von 120 Euro fällig geworden. Seit 2009 betrug die Gebühr 61,20 Euro. "Das war eine Senkung von knapp 50 Prozent", erläuterte Graf.Diese sei durch die angesammelte Sonderrücklage Abfallwirtschaft realisiert worden, fuhr er fort. Dieser Topf sei bis 2015 pro Kalenderjahr um circa 750 000 Euro abgeschmolzen worden. Seit diesem Zeitpunkt verzeichnete die Abfallwirtschaft allerdings auch steigende Kosten in Höhe von jährlich 855 000 Euro (unter anderem Erhöhung des Entsorgungsentgelts beim Zweckverband Müllverwertung Schwandorf). Graf erwähnte auch geringere Erlöse von rund 510 000 Euro pro Jahr. Als Gründe dafür nannte er unter anderem rückläufige Marktpreise für die Vermarktung von Wertstoffen und die Nullzinspolitik. "Da sieht man, dass auch die große Weltpolitik auf die Abfallwirtschaft im Landkreis Amberg-Sulzbach durchschlägt."Landrat Richard Reisinger riet den Ausschussmitgliedern, die Erhöhung der Müllgebühren dem Kreistag für dessen Sitzung am 11. Dezember vorzuschlagen. "Wir konnten in der Vergangenheit ein bisschen vom Fettpolster leben, jetzt werden wir die Gebühren marktgerecht anpassen", erklärte er."Damit haben wir dann Müllgebühren, die andere schon längst haben." SPD-Kreisrätin Hildegard Geismann meinte, ein Drittel mehr an Kosten sei zwar ein bisschen viel, "aber es hilft halt nix". Sie regte an, ob man nicht nach der Hälfte der Zeit neu kalkulieren könne. Reisinger riet davon ab. Für ihn ist das ein zweischneidiges Schwert. "Da könnte es durchaus sein, dass wir dann nochmals erhöhen müssen."CSU-Kreisrat Markus Dollacker fand den Vier-Jahres-Zeitraum gut. Das sah schließlich der komplette Ausschuss so, die Empfehlung an den Kreistag, die Müllgebühren wie vom Amt für Abfallwirtschaft vorgeschlagen, fiel einstimmig aus.