Schmidmühlen. Einmal im Jahr unternimmt die Europa-Union Amberg-Sulzbach eine Fahrt - nicht, um die großen Hauptstädte Europas zu besuchen, sondern um den Heimatlandkreis besser kennenzulernen. Ziel des Ausflugs mit Karoline Hastreiter vom Kreisverband und Kreisheimatpfleger Dieter Dörner war der Landkreis-Süden mit Schmidmühlen.

Empfangen von 3. Bürgermeister Martin Bauer und Ortsheimatpfleger Josef Popp erkundete die Gruppe den Ort bei einem Spaziergang.Dabei ging Popp nicht nur auf die Geschichte, sondern auch auf das aktuelle Zeitgeschehen ein, das auch durch den Übungsplatz Hohenfels geprägt ist.Schmidmühlen selbst verdankt seinen Ortsnamen nicht geografischen, geologischen oder besiedelungsspezifischen Merkmalen, sondern zwei wichtigen Industriezweigen, die beide auf Wasserkraft angewiesen sind - Schmieden und Mühlen. Am linken Lauteracharm befanden sich Obere und Untere Mühle, am rechten des Flussdeltas ursprünglich mehrere Schmieden, die sich zu bedeutenden Hammerwerken entwickelten.Der Weg der Besucher führte vom Rathaus aus in die Flutmulde und zum Kunstwerk, dem ehemaligen Wasserrad. Schmidmühlen hat schon einiges an Förderung durch die Europäische Gemeinschaft bekommen. Beispielsweise bei der Hochwasserfreilegung, wie Popp berichtete. Bei dieser größten Baumaßnahme im Markt wurden von 2005 bis 2009 in den Hochwasserschutz einschließlich Grunderwerb rund 9,3 Millionen Euro investiert - 5,1 Millionen vom Freistaat Bayern unter Beteiligung der Europäischen Union mit 4 Millionen, weitere 2,6 vom Bezirk Oberpfalz und 1,6 vom Markt Schmidmühlen. Aktuell wird die Sanierung des Hammerschloss-Stadels mit EU-Geldern unterstützt.