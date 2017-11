Amberg-Sulzbach. Seit Mai vergangenen Jahres ist der Landkreis Amberg-Sulzbach auf dem Weg, sich mit einem kommunalen Nachhaltigkeitsprogramm zukunftsfest zu machen. Bei einer Fachtagung im Landratsamt stellten die Vertreter von Kreispolitik, Zivilgesellschaft und Gemeinden nun die Frage: Stimmt die Richtung? Prof. Manfred Miosga, Mitglied der Enquete-Kommission "Gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Bayern", gab dazu als Gastreferent eine klare Antwort: Ja, der Weg ist richtig. Aber kommunales Handeln brauche Mut zum Wandel.

"Ich werde mit meinen Thesen provozieren, vielleicht auch verstören. Aber das ist ein Teil der Problemlösung", schickte der Referent voraus. Seit 2008 widmet er sich am Lehrstuhl für Stadt- und Regionalentwicklung der Universität Bayreuth der Kernaufgabe einer strategischen, auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Regionalentwicklung. Er zeichnete dabei anfangs ein düsteres Bild, ob das Ziel, die CO2-Emissionen so zu beschränken, dass die Schallgrenze von zwei Grad bei der Erderwärmung nicht durchbrochen werde. Die Klimakrise sei Teil einer "systemischen Erschöpfungskrise". Diese wiederum stelle unser Wachstumsmodell generell in Frage, meinte Miosga. Das Zeitfenster, um umzusteuern, beträgt nach seiner Ansicht nur wenige Jahre.Zur planetaren Erschöpfungskrise gehörten aber auch andere Faktoren wie die Zivilisationskrankheit Burnout, die Finanz- und Währungskrise oder die soziale Polarisierung. Da müsse man unangenehme Wahrheiten zur Kenntnis nehmen, beispielsweise die viel zu langsame Energiewende oder die Tatsache, dass auch die Digitalisierung ein Energiefresser sein könne. Zudem wurden laut Miosga bei Flächenverbrauch und Bodenbeanspruchung in der Landwirtschaft bereits kritische Marken gerissen. "Es ist deshalb einleuchtend, dass ein Wohlstandsmodell, das jeden Tag größeren Schaden anrichtet, infrage gestellt und neu ausgerichtet werden muss: Dies bedeutet Transformation, nicht Reparatur", betonte Miosga.Wie das gelingen kann, zeigte er anhand der "fünf E" als möglichen Ansatz. Dazu gehörten "entrümpeln" im Sinne von nutzen statt besitzen; "entschleunigen" etwa mit reparaturfreundlicher Produktion; "entkommerzialisieren", zum Beispiel mit Konsumenten-Produzenten-Gemeinschaften; "Entflechten" durch regionale Wertschöpfungsräume und "erneuerbare Energien".