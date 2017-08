Die regionalen Vertreter standen in der Hauptversammlung des Kreisverbandes der Freien Wähler sowie der Kreisvereinigung Amberg-Sulzbach und der Stadt Amberg schnell fest. Einstimmig erhielt Albert Geitner (Ursensollen) wieder die Führungsrolle in beiden Gremien.

Amberg-Sulzbach. Wahlleiter Franz Elsner hatte ob der Einigkeit der zahlreichen Ortsvorsitzenden und Mandatsträger bei der Zusammenkunft in Kümmersbruck keine Probleme. Nach gerade einmal einer halben Stunde standen die neugewählten Vorstände und Delegierten für Kreisverband und Kreisvereinigung der Freien Wähler fest.Schon traditionell nahm im Anschluss der Vorsitzende der FW-Kreistagsfraktion, Peter Dotzler, Stellung zur aktuellen Politik. Die Auswirkungen des Haushaltes auf die 27 Gemeinde-Budgets waren dabei ein großes Thema. Laut Dotzler "betten die Kommunen den Landkreis auf Rosen". Die Kreisumlage von 44 Prozent bleibe zwar unverändert zum Vorjahr. Durch die gestiegene Umlagekraft zahlten die Gemeinden jedoch fünf Prozent mehr - also insgesamt 42,5 Millionen Euro. So sei die Kreisumlage von vor zehn Jahren 28,1 Millionen auf nun 42,5 Millionen Euro gestiegen - ein Plus von 50 Prozent.Probleme sieht die Kreistagsfraktion bei zahlreichen Investitionen des Landkreises. Viele Sanierungen würden deutlich teurer als vorher geschätzt. So war das Schloss Theuern mit sieben Millionen Euro veranschlagt und liege nun bei satten zehn Millionen, bei der Berufsschule seien aus 14,5 nun 46 Millionen geworden - "und mit dem Bau ist noch nicht einmal begonnen".Beschämend für ein reiches Land findet es die Fraktion, dass die staatliche Förderung in Schulen nur ein Drittel der Kosten beträgt und der Rest wieder auf die Kommunen abgewälzt wird. Den FW-Kreisräten ist die Zukunft des Sulzbach-Rosenberger Krankenhauses ein wichtiges Anliegen. Wenig Verständnis zeigte Dotzler dafür, dass den Kommunen immer mehr Defizite ihrer Krankenhäuser aufgebürdet würden. Die neuen Qualitätsvorgaben für Kliniken vor allem im Bereich der Mindestfallzahlen seien klar ein Verdrängungsmechanismus gegen kleinere Krankenhäuser.

Im Blickpunkt

Schwerpunktthema der FW-Versammlung war die Bundestagswahl. Albert Geitner bedauerte, dass auch im Kreistag der Wahlkampf eingeläutet sei. Wenig Verständnis zeigte er für Landrat Richard Reisinger, der zuletzt auf einen Antrag der Grünen und nach Gemurre seiner CSU-Fraktion sehr unsachlich geantwortet habe ("Die kleinen Fraktionen bekommen bei uns schon genug Gehör").Hans-Martin Grötsch berichtete vom Wahlprogramm der FW und aus dem Fachausschuss Verteidigungspolitik. Die Einführung eines Gesellschaftsjahres als Nachfolge der Wehrpflicht propagierte er angesichts der rückläufigen Zahlen bei Feuerwehr, THW und in der Pflege. "Der Dienst an der Gesellschaft, ohne einen festgelegten Zeitraum, mit adäquater Bezahlung und Anerkennung bei der Rentenversicherung" sei ein FW-Ziel. Bildungspolitik ist dem Kandidaten für den Stimmkreis Amberg-Sulzbach und Neumarkt, Manuel Werthner, besonders wichtig.Den neuen Vorstand der FW-Kreisvereinigung bilden Vorsitzender Albert Geitner (Ursensollen) seine Stellvertreter Peter Dotzler (Gebenbach), Joachim Neuss (Auerbach) und Hans- Martin Grötsch (Königstein); Vorsitzender der Jungen FW: Manuel Werthner; Schriftführer: Georg Finster, Schatzmeister Günther Frieser; Delegierte: Hans-Martin Grötsch, Doris Lehnerer, Peter Dotzler, Günther Frieser und Albert Geitner.