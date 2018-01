Sie haben ein Volksbegehren zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge angestoßen: Davon versprechen sich die Freien Wähler auch Rückenwind für die Landtags- und Bezirkstagswahl im Oktober. Im Stimmkreis 301 setzen sie auf Frauen-Power für München und einen Mann für Regensburg.

Das Volksbegehren

Die Freien Wähler (FW) wollen ihre kommunalpolitische Kompetenz auch in den Bezirkstag einbringen: Ins Rennen um die Gunst der Wähler in Amberg und im Landkreis schicken sie als Direktkandidaten Vilsecks stellvertretenden Bürgermeister Thorsten Grädler. Auf der Zweitstimmenliste kandidiert FW-Kreisvorsitzender Albert Geitner aus Ursensollen. Dieser nahm die Gelegenheit wahr, in der Nominierungsversammlung auf die Arbeit der FW im Landtag einzugehen.Ganz aktuell sprach er aber das anstehende Volksbegehren zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge an: Dies sei ein großes Thema, das der Bevölkerung auf den Nägeln brenne. Rechtzeitig vor der Landtagswahl wolle die CSU mit einer Abschaffung der Straßenausbaubeiträge dem Volksbegehren nun den Wind aus den Segeln nehmen. Als politischen Erfolg könnten die FW bereits die Abschaffung der Studiengebühren und die Wiedereinführung des neunjährigen Gymnasiums (G9) für sich reklamieren. Bürgermeister Peter Dotzler (Gebenbach) vertiefte das Thema Beitragspflicht. Er verwies darauf, dass der Staat bei deren Abschaffung für die Kommunen finanziellen Ersatz schaffen müsse.Hans-Martin Grötsch (Königstein) vermisst im Programm der großen Parteien die Gesellschafts-Debatte. Wenn hier nicht gegengesteuert werde, sei auf dem Land ein Vereinssterben zu erwarten. Aber Vereine seien für die Gesellschaft wesentlich. Grötsch, der FW-Bundesausschüssen angehört, bedauerte auch die Aussetzung der Wehrpflicht: Diese habe einen Mangel im gesellschaftlichen Engagement nach sich gezogen.Wie zu erwarten war, fiel die Nominierung einstimmig aus. Thorsten Grädler, der auch Mitglied des Kreistags ist, bewirbt sich um das Direktmandat. Zweistimmen-Kandidat Albert Geitner, Gemeinde- und Kreisrat, muss noch abwarten, auf welchen Listenplatz ihn die Freien setzen. FW-Kreisvorsitzender Geitner rief die Ortsverbände dazu auf, die örtlichen Kandidaten zu ihren Versammlungen einzuladen und ihnen eine Plattform zu bieten.



Bezirk leistet Großes

Im Blickpunkt Die Aufgaben, die der Bezirk insbesondere in den sozialen Bereichen wahrnehme, seien enorm wichtig, betonte FW-Kreisvorsitzender Albert Geitner zur Bedeutung dieser Wahl: "Wir werden als Freie Wähler unserer Verantwortung bewusst", indem man Kandidaten aufstelle. "Wie auf allen politischen Ebenen ist es auch für den Bezirk nur gut, wenn dort Menschen ohne Parteiideologie sachorientiert mitarbeiten." Kandidat Thorsten Grädler, Bankkaufmann und Vertriebsdirektor eines großen Geldinstituts, unterstrich sein Bemühen um Stärkung des ländlichen Raums, vor allem im demografischen Wandel.



Die Kommunen müssten für Rentner, die aus Kostengründen aus teuren Ballungszentren wieder in die alte Heimat zurück wollen, entsprechende Infrastruktur vorhalten. Die Neubelebung von Leerständen in Ortszentren, konkret etwa am Vilsecker Marktplatz, werde eine wichtige Aufgabe. Dazu müsse man aber gesetzliche Umnutzungs-Hemmnisse beseitigen. (usc)

FW-Kreisvorsitzender Albert Geitner meinte angesichts des Haushaltsvolumens des Bezirks (2017 rund 428 Millionen Euro), es sei für die FW selbstverständlich, ihre kommunale Kompetenz hier mit einzubringen. Zumal knapp die Hälfte davon, rund 209 Millionen Euro, über die Bezirksumlage von den Kommunen finanziert werde. Von den 423 Millionen im Verwaltungshaushalt entfielen im Vorjahr rund 94 Prozent/394 Millionen auf die soziale Sicherung, rund 1,5 Prozent/6,2 Millionen, als zweitgrößter Posten auf die allgemeine Verwaltung und rund 1 Prozent/4,2 Millionen, auf Wissenschaft, Forschung und Kultur.Besonders in der Sozialhilfe leiste der Bezirk als überörtlicher Träger Großes, sagte Geitner. Nahezu täglich werde man im kommunalen Engagement oder auch privat mit Themen konfrontiert wie stationäre/ambulante Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderung, betreutes Wohnen, ambulante Leistungen zur Teilhabe von Menschen mit Behinderung, Frühförderung, Schulbegleitung, offene Behindertenarbeit oder Hilfe zur Pflege. Das seien alles Leistungen des Bezirks: 394 Millionen Euro für die Oberpfalz 2017 sprächen für sich.Neben diesen eher ernsten und äußerst wichtigen Aufgaben aus dem Bereich Soziales verpflichte sich der Bezirk auch angenehmeren Themen wie Kulturarbeit, Heimatpflege und Bildung, fügte Geitner hinzu. In der Bildung engagiere sich der Bezirk im Landkreis unter anderem als Träger der Fachschule für Musik in Sulzbach-Rosenberg.