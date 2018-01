Eile ja, Hektik nein - die Landkreis-CSU ist jetzt nach dem Rücktritt von Landrats-Vize Franz Birkl zu Wochenbeginn gefordert. Es gilt, einen Nachfolger auf den Schild zu heben. Dies geschieht an diesem Donnerstag, 1. Februar, in Etsdorf.

In interner Runde

Starke Position