Amberg-Sulzbach. Über 60 Haushalte im Landkreis wurden seit 1999 mit der Grünen Hausnummer bedacht, jetzt kamen fünf weitere hinzu. Bei der Sitzung des Umwelt- und Energieausschusses am Montagnachmittag im König-Ruprecht-Saal überreichte Landrat Richard Reisinger (Mitte) die Schilder. Gewürdigt wurde damit das umweltfreundliche, nachhaltige, energieeffiziente und ökologische Bauen, Wohnen und Handeln. Reisinger sagte, die mit der Grünen Hausnummer ausgezeichneten Bürger seien Vorbilder für umweltbewusstes Agieren in Amberg-Sulzbach. Verliehen wurden die Grünen Hausnummern an folgende Landkreis-Bürger: Andreas Eckl und Marion Schmid aus Sulzbach-Rosenberg, Thomas Singer und Caroline Winter aus Traßlberg, Sebastian und Christine Wallner aus Witzlhof (beide Gemeinde Poppenricht), an Florian Junkes aus Hohenburg sowie an Michaela und Uwe Bergmann aus Schnaittenbach. Bild: hfz